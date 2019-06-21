外資居高思危？ 元大台灣50反1規模增百億元

2019-06-21 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼元大台灣50（0050）規模大增，近期外資布局在台股指數墊高之際有了「新方向」：反向連動台股表現的元大台灣50反1（00632R），外資持股比忽在近三天增加5個百分點，由14%提高到19%，規模並在三天內大增百億元，衝上707億元，創波段新高。

對此法人判斷，外資可能因應台股逼近11,000點壓力，加上G20倒數有避險需要，同步買進元大台灣50反1。另有不少法人臆測，或與匯率動向有關，不過發行的元大投信強調，無法掌握外資布局的真正原因，希望外界不要過度聯想。

元大台灣50日前獲外資大買，買到規模衝上1,400多億元，受市場高度關注；本周以來，外資布局台灣50力道放緩，但台股愈漲愈高之際，外資加碼元大台灣50反1忽有擴大之勢，先是在20日出現持股比跳升到18%，外資總持股由77萬張飆破百萬張，今（21）日證交所最新公布，外資持有台灣50反1的比例再增加到19%，庫存提高到112萬張。

相較下，同期投信持有元大台灣50反1的庫存保持6,900張，自營商也在常態的180多萬張左右，外資明顯為加碼元大台灣50反1主力。而該檔ETF也因此在三天暴增百億元，從600多億激增到707億元，為今年罕見。

投信業者解讀，元大台灣50前波獲外資大買時，前有國際買盤先於期貨布局多單，再轉進現貨，當時台股點位約10,200點，應是逢低布局。

而目前台股波段已上漲600點，又在下周面臨G20等變數，外資可能逢高做避險。

值得注意是，過往台幣走升，外資也有進場元大台灣50反1趨勢，不過此說法因市場資訊無法彙整，一直未被正式證實。