靜待G20決議 指數區間震盪

2019-06-21 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(21)日站上10,800點，守在季線之上，終場以10803.77點作收，上漲18.76點，日盛上選基金經理人陳奕豪表示，市場靜待雙方會面後針對課稅與否決議，在G20前進入冷靜期，指數或有反彈機會，目前盤面走落後輪漲趨勢，5G概念股補漲後輪動到手機概念股。

陳奕豪說，川習熱線後雙方確定將在下周的G20峰會上見面協商，川普未再出聲，緩解市場對中美貿易戰擔憂情緒，加上Fed釋出寬鬆的貨幣政策訊號，美元指數短線或將受到打壓，市場靜待雙方會面後針對課稅與否決議。

陳奕豪指出，下半年多國經濟成長進入趨緩，主要受到上半年貿易戰與景氣循環走入高原期關係。但因市場資金寬鬆，且貿易戰若舒緩，指數仍會是區間震盪整理格局，關鍵事件則落在G20後中美談判狀況、課稅議題、新科技應用的成長速度等三大面向。

選股方面，陳奕豪分析，可關注四類型，ABC題材：Anywhere But China，過去中國製造出口將逐漸轉向，製造地的移轉與因此的受惠股包括東南亞建廠、台灣資產營建等將會受惠。

中國國產替代：貿易戰將加速中國關鍵零組件的國產化或是去美化，台灣相對應公司將可受惠，包括手機晶片、PA、RF、半導體材料等；新科技應用加速：貿易戰癥結在未來科技的領先，因此只要不爆發進一步衝突，貿易戰可能讓5G與AI的進展只會更快；高殖利率成長股。