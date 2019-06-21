權值股表態台股站上10,800 iPhone銷售關係電子股走勢

2019-06-21 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（21）日收在10803.77點，上漲18.76點，成交量1,484.49億元，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美國總統川普釋出與中國貿易談判較樂觀的態度以及聯準會釋出更為鴿派的態度，推升台股穩定站上季線，短線需持續觀察外資籌碼的移動及華為事件是否有停損點，另外，進入下半年， iPhone的銷售將關係到台股電子股的走勢，終端需求也須持續關注。

針對近期盤面，廖哲宏表示，全球市場高度聚焦美中貿易磋商進度，成為牽動市場的關鍵因子；在資金面上，近期外資連續買超的動作有助於穩定市場信心，反映出市場對於後續展望不再抱持持續悲觀的想法。根據證交所統計，今日外資買超63.66億元，近一周外資買超金額累積超過285億元。

在電子股方面，廖哲宏指出，近日外資回流買入電子權值股，帶動電子指數均線翻揚並且突破前高，短線震盪難免，但向上格局未變。布局上，首重基本面展望明確族群，後續必須持續觀察G20 中美雙方是否會有實質的結論，以作為投資上的重要參考。

在傳產金融股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，部分類股成為資金避風港，包括：籌碼相對乾淨、有殖利率保護的銀行股、營建股，及有中國內需加持的水泥股，相對受到市場資金的青睞；部分運輸、汽車類股也有不錯的表現。

蕭惠中表示，自動化相關機械類股雖因美中貿易事件攪動，壓抑資本支出動能，但參考歷史循環經驗來看，低點應已過去，相關族群基本面展望仍正向；此外，非洲豬瘟在中國可能造成全球豬肉供應鏈短缺的問題可能延續數年，再加上台灣兩家養雞大廠開始複製過去在白肉雞市場的成功經驗到毛豬養殖，料市佔率擴增將挹注相關產業的成長力道，也值得關注。

在後續觀察指標上，廖哲宏表示，外資動向仍對盤勢方向有一定程度的影響，短線上，需持續觀察外資籌碼的移動 以及華為事件是否有停損點。另一方面，隨著時序上進入下半年， iPhone的銷售將關係到台股電子股的走勢，終端需求也須持續關注。