美國擬降息 這些銀行股率先跌

2019-06-21 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



聯邦基準利率期貨顯示，聯準會（Fed）年底前可能降息1～2碼，而且最快7月調降，牽動金融股買盤大挪移；據法人估算，美國若降息將對兆豐金（2886）、永豐金等影響較大，相關銀行股今（21）日領先走弱，降息效應引發關注。

受聯準會消息、電子股走強等影響，今天兆豐金跌2.2%，為44檔金融保險股跌幅第二大，僅次遠東銀跌2.4%；另外，台企銀、彰銀、中信金、永豐金、第一金等，跌幅也大於0.7%。

外資法人預期，美國下半年將降息1～2碼，最悲觀的某美系外資更預期，聯準會可能在明年上半年，調降利率至1%以下。過往經驗，高外幣部位的銀行受衝擊最大，壽險匯兌成本有降低可能，但整體獲利也會影響。

凱基投顧表示，聯準會最新決議利率維持2.25～2.5%不變，但提到景氣變數增加，下調今、明年利率展望，並有四成的官員認為1.75～2%為合適利率，隱含將調降聯邦基準利率2碼。

由於國銀美元放款利率以短期美元Libor／Taifx為指標，一旦美國降息，國銀美元放緩利率將下滑。據凱基投顧估計，若聯準會降息1碼（25個基點），淨利差影響最大為兆豐銀2.2個基點、上海銀2個基點、及中信銀1.7個基點；獲利觀之，以兆豐金、永豐金、第一金影響幅度1.9～2.2%較大。

凱基投顧最新將兆豐金評級降至「持有」，目標價下調到28元。大和資本則認為，兆豐金轉型帶動獲利結構改善，今年貸款業務可望達成低個位數成長，投資收益穩定，但手續費收入可能不會達到雙位數增長目標。

經財測調整，大和預估兆豐金今、明年每股純益為2.2元、2.3元，同步提高兆豐金目標價至29元。不久前，摩根士丹利、摩根大通也上調兆豐金目標價，不過考量5月獲利下滑及評價合理，評級「中立」，另一家本土永豐投顧也給予兆豐金「中立」。