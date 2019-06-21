天蔥獨董反對召開股臨會提前改選 天蔥：深感遺憾

2019-06-21 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



天蔥國際（2740）20日晚間公告，獨董吳佳蓉依據公司法及證交法規定，擬於今年8月8日自行召集股東臨時會，提前改選2席董事及3席獨董，但獨董鄭秀惠、游慈卿反對。天蔥21日發出聲明，對於部分獨董反對全面改選董事，公司對於該等獨董未經查證，即做出與事實顯然不符之說法，深感遺憾。

天蔥提到，公司股東於今年5月29日股東會中，以臨時動議提案建請公司董事會應盡速召集臨時股東會，以討論全面改選董事之必要性，此乃以經濟部相關函令以及高等法院判決為據。

該等股東之意見經公司徵詢專業法律意見，認屬合法並給予尊重，且按照公司董事長及執行董事於股東會上之承諾回應股東訴求，凡此有股東會議事錄為憑。該等獨立董事認該股東之提案與公司法第173條相關，且屬違反該條款，恐有誤解。

天蔥也提到，公司董事長為品牌創始人，近年針對門店去蕪存菁，今年起更全力提升產品品質，使用多款美國USDA Prime及Choice等級牛肉，使消費者立即有感，並引進全新港點品牌「點8號」，致力改善營業狀況。

針對獨董游慈卿認為，公司以尚不穩定的全新港點品牌「點8號」逐步替換原有天蔥西餐，使去年裝潢及設備成本支出大增7,000多萬元，天蔥表示，公司首重商業模式穩固，去年僅開設光復店一門店，該店營收穩定，為公司全台門店之冠，其中該店去年裝潢與設備投入金額數百萬元，凡此均有相關資料與財務報告可稽，游慈卿卻稱去年裝潢及設備支出達7,000萬元，此與實情全然不符，公司特予澄清。

另，天蔥表示，公司股東結構與經營權穩固，就相關媒體稱公司有經營權生變疑慮，茲予澄清。公司所有會議流程、提案事項均依循相關法規辦理，並以全體股東利益為決策最大考量。因此就公司獨董吳佳蓉鑒於天蔥現正面臨公司淨值偏低，董事意見分歧無法達成共識，為公司之利益，認有儘速改組董事會暨改變資本結構之必要，以凝聚股東共識，訂於今年8月8日召開臨時股東會全面改選董事及獨立董事，公司表示尊重。