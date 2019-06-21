尾盤爆量拉抬 台股上漲18點收10,803

2019-06-21 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook

股東會持續舉行、除權息也陸續實施，市場聚焦個股表現，今（21）日在台積電（2330）、鴻海攻高之下，開高走揚，不過午盤後漲幅收斂，終場收10,803.77點，漲18.76點、漲幅0.17%，成交量1,484.49億元，周漲279點，周漲幅2.6%。

法人提醒，下周須留意台積電、台化除息以及摩台結算。

繼ECB表態維持寬鬆政策，聯準會（Fed）也於FOMC會後聲明將「耐心」一詞刪除，日本央行也聲明將實施更多寬鬆政策以避免經濟失去動能，法人預期，在短期內，資金寬鬆將帶動股市向上動能。

國際政經消息持穩，然亞洲主要股市表現分歧，日股、韓股平盤下震盪走低，港股漲多後也回檔修正，而陸股昨帶量走高後，今表現續強，挑戰季線。

台股方面，鴻海股東會登場，帶動股價攀揚，盤中來到一個月以來的高點，不過午盤後漲幅收斂，終場收黑，跌1.1%。

其他權值股中，台積電表現不俗，尾盤大單敲進，站上季線，收漲1.4%；大立光走勢疲弱，跌2.5%；台塑化嘗試填息，漲1.8%。

金融股部分，富邦金、國泰金震盪有餘，各跌0.4%、0.5%；其他如聯電、南亞科、寶成、上海商銀、台灣大、統一等股價強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、盤中漲勢較為整齊的族群有擁5G題材的散熱、網通、光通訊；以及聯發科領軍的IC設計；健鼎、耀華等PCB類股，然而部分標的在午盤後，也隨大盤回跌。

比特幣概念股、觀光、光學、資訊服務與傳產等則多收紅，力抗賣壓。

法人表示，台股持續消化上檔套牢賣壓，站於各期均線之上，且月線持續向上翻揚，籌碼面上，外資期現貨皆偏多操作，台股維持短多格局。

以類股來看，由於近期的反彈主要由電子股作帶動，而先前因為避險而獲得買盤青睞的金融與傳產類股，也要開始留意是否出現逢高獲利了結的賣壓。

另外，時序接下來為除權息旺季，參與除權息時，需留意個股的股價位階以及歷年來填權息的狀況，以免賺了股息賠了價差。

整體來說，考量在G20川習會前，市場對貿易戰緩解仍抱持期待，加上台股技術線型轉強，新台幣匯率回升，均有利多方，建議挑選具備技術面佳、法人鎖碼、與下半年業績成長題材等相關個股。