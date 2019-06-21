台水股東會改選董監 董事長及總經理續任

2019-06-21 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣自來水公司今（21）日舉行108年度股東常會，由台水公司董事長魏明谷主持，出席股權數達95 %；董事長及總經理職務，由現任董事長魏明谷、總經理胡南澤續任。

適逢二年一任的董事、監察人改選，台水公司選出董事15名（含獨立董事2名）及監察人5名，會後隨即召開第19屆第1次董事會議通過經行政院核定之董事長、總經理職務，由現任董事長魏明谷、總經理胡南澤續任，並舉行董事長暨總經理就任宣誓典禮，在經濟部國營事業委員會吳豐盛副主任委員監誓下正式就任。

其中，15席當選董事分別為，魏明谷、胡南澤、吳鴻明（勞工董事）、董季琪（勞工董事）、黃振隆（勞工董事）、梁志傑、胡貝蒂、王藝峰、邱萬金、陳章賢、方進呈、吳麗雪、陳鴻益、黃協興（獨立董事）、蘇聖凱（獨立董事）。另有監察人5席名單，林永發、游建華、邱敬斌、高禩翔、許玉鈴。

魏明谷表示，台水公司長期面臨經營困境，例如新水源開發不易、飲用水水質標準趨嚴、許多管線老舊待汰換、水價長期未能合理反映成本等，均不利於自來水事業之經營；去年雖然面對種種不利的經營條件，尤其下半年，各工業用水大戶配合政策使用再生水，致台水公司工業用水售水量頓減，影響營收至鉅，但仍創造初編決算稅前淨利2.38億元，遠高於法定預算目標（虧損3.43億元）。

自來水與國計民生的依存關係密切，台水公司強調，「先有水才有經濟，台灣才能發大財」，並說明未來將八大主軸工作，一、推動前瞻基礎建設計畫，充實備援（源）備載能量；二、善用資訊科技，加速降低漏水；三、推動水安全計畫，確保供水品質；四、創新用戶服務，提升服務便利性；五、加速無自來水地區供水改善，善盡企業社會責任；六、推動綠能發電，落實節能減碳；七、促進人力更新，活化人力資源；八、力行增收減支，改善財務結構。