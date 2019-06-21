台鹽股東會改選董事 陳啓昱續任董事長

2019-06-21 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台鹽（1737）今（21）日在台南總公司召開股東會並順利完成第12屆董事改選，由陳啓昱續任董事長。該公司去年稅後淨利4.53億元，年增28%，每股稅後淨利2.26元，股東會通過現金股利1.8元配發案。

台鹽指出，去年公司啟動重大投資，完成台灣海峽的海水管更新工程，升級核心本業-鹽品和包裝水的製程和設備，穩坐品牌領導地位，並在今年完成億元品牌改造工程，獲得各界肯定。

而研發團隊運用自有技術開發出「膠原胜肽3.0（Kallo Tai III）」並申請專利，推出「綠迷雅保濕活潤超進化系列」新品，榮獲法國美妝奧斯卡之稱的「2018-2019 Victoires de la Beauté」維多利亞美妝大賞雙項大獎，奠定台鹽膠原蛋白專家的地位。

董事長陳啓昱表示，今年下半年快速變化的市場挑戰，台鹽將秉持永續經營的精神，以鹽品、生技領導品牌的核心專業深耕品質，成為消費者健康與安全的守護者。

此外，台鹽子公司-台鹽綠能公司成立已滿二年，全力推動政府綠能政策，這期間專注於場域開發及規劃設計已有相當成果，自106年開業至107年底，累計營運獲利為稅後逾3,163萬元。

近來「漁電共生」議題受各方注意，台鹽綠能公司也努力化解各方疑慮與誤解，並保證以生態保護優先、尊重地主與養殖戶、保障土地關係人權益、保證降低養殖戶負擔等原則，讓大眾更加了解漁電共生一加一大於二的運作模式，現也與國際大公司如Google、台積電等陸續接洽。

後續太陽光電專案申請設立完成後，未來將進一步承接太陽能光電工程施作，將再創台鹽綠能公司新一波營收成長，為股東、員工和消費者創造最大利益。