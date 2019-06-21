長榮海運不配發股利 張正鏞：對今年營運展望有信心

2019-06-21 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮海運（2603）今天舉行股東會，通過不配發股利。董事長張正鏞表示，在美中貿易戰的壓力下，五月美國線長約順利調漲運價，長約換約也換的很漂亮，長榮4月以來遠東-美國接近滿艙，對於今年營運展望很有信心。

長榮海運2018年營收為1692.37億元，年增12.38％，稅後純益為2.93億元，每股盈餘為0.07元，股東會通過決議保留盈餘，因應未來營運需求，將不發放股利。

董事長張正鏞今天股東會也對小股東信心喊話，根據Alphaliner統計，長榮海運長期加裝脫硫器加裝的比例超過6成，未來將會領先對手，在船舶價格很低時，決議做出大量投資，未來會拉開與同業差距，相信明年的股東會會讓小股東有不同的心情。

展望新年度，美中貿易戰影響，去年貨出的很多，去年也全力挺客戶，今年市場雖然變化大，但去年長榮的服務很好，今年客戶在長約談判下，五月美國線長約也順利調漲運價，長約換約也換的很漂亮，長榮4月以來遠東-美國接近滿艙。

美中貿易戰影響，未來生產基地會跟著改變，亞洲區間市場的貨載量會增加，長榮海近三年來積極增加近洋線的佈局，20艘2800TEU即將全部加入，下半年1900TEU有24艘、2500TEU有18艘，會在未來的3年內陸續交船，隨著新船加入船就還掉，新船省油耗，單位成本降低，加入效益可望發酵，長榮海運純近洋線占比一直在成長。