加密貨幣題材重新吸引買盤 創意力旺世芯領漲

2019-06-21 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股電子股近期呈現輪動，其中，矽智財股多檔個股在比特幣價格站穩在9000美元之後，近日臉書也將發布加密貨幣，使得市場再度關注挖礦市場，今日盤中矽智財廠商出現同步走強表現，包括世芯-KY（3661）、力旺（3529）及創意（3443），今日股價漲幅均一度達3%以上，其中，世芯-KY今日舉行股東常會，股價盤中也一度大漲約9%。

自今年5月美中貿易戰擴大延燒之後，在部分資金轉進下，比特幣報價自5月開始就出現明顯漲勢，近期已重新站穩在9000美元之上，近日報價高檔來到9300美元左右，此外，臉書正式發布Libra加密貨幣及生態系統白皮書，讓市場對過去二年一度火紅的挖礦機市場，再度出現想像空間。

在加密貨幣市場的想像題材下，今日盤中包括世芯-KY、力旺、創意及智原均出現明顯漲勢，其中，過去幾年，包括世芯-KY、創意及智原全年獲利均曾明顯受到挖礦機商機的拉抬，在市場資金重新關注此題材下，近日相關個股股價表現轉為強勢。

此外，過去曾是全球最大的挖礦機業者的比特大陸（Bitmain），在去年底暫緩挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）開發之後，近期由於市況及比特幣報價均明顯回溫，因此，該公司也傳出重啟14及16奈米的ASIC委託設計案（NRE）及量產投片，市場法人認為，受惠挖礦ASIC急單加持，相關的矽智財廠商第三季營運有機會因此受惠。