車用電子用量大增 世界先進IGBT將呈現倍數成長

2019-06-21 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



貿易衝突僵持，然美系及歐系老牌汽車大廠相繼投入電動車開發，IGBT在車用市場需求與日俱增，研調機構拓墣產業研究院報告指出，IGBT市場總值持續成長，預估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元。晶圓代工世界先進（5347）投入IGBT多年，隨著車用電子需求量增，法人預估2020年IGBT營收將出現倍數成長。

集邦科技旗下拓墣產業研究院報告指出，電動車已成為汽車產業未來的主要成長動能，預估在2021年將突破800萬輛，為2018年的兩倍。由於電動車除了電池與發動機外，關鍵零組件以IGBT（絕緣柵雙極電晶體）功率元件最為重要，其使用量約為傳統內燃機引擎汽車的5至10倍之多，因此將帶動IGBT市場總值持續成長，預估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元。

拓墣產業研究院分析師徐韶甫指出，就供應鏈來看，電動車IGBT元件的主要IDM供應商為英飛凌、安森美、富士電機、意法半導體、DENSO、BYD等。其中英飛凌在整體IGBT市場市占率達三成居於首位，提供IGBT元件與IGBT模組。近來來英飛凌逐漸將產品委外生產，投片於世界先進，為該公司進重要客戶。

統計2016年至2018年，電動車數量年成長率分別為28%、29%、27%，對照2015年以前的年成長率僅個位數，推升IGBT總值大幅成長。2018年全球IGBT市場總市值規模約47億美元，年成長率達16%。展望今年，因貿易衝突影響全球最大車市中國銷售市況，恐將影響下半年的電動車銷售狀況，進而衝擊IGBT市場總值成長表現，預估2019年IGBT總值將達48.4億美元，僅較2018年小幅成長約3%。