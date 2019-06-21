半導體除息行情開跑 台積電下周一打頭陣

2019-06-21 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台積電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

半導體除息行情開跑，產業龍頭台積電（2330）下周一（24日）率先登場打頭陣，由於貿易衝突導致半導體成長衰退，台積電填息走勢能否順利完成，將攸關後續半導體族群除權息表現。法人指出，以台積電過去多能在三個月內順利完成填息來看，加上明年5G、AI需求帶動業績持續成長，預料台積電今年填息走勢仍值得期待。

台積電今年將分二次配息，24日除息配發8元現金股利，未來每季現金股利將於次一季董事會核准後6個月內配發，今年共計配發10元現金股利，外界預料可吸引外資及投資人參與。

統計過去五年台積電除息行情走勢，除了2015年以外，其餘四次均能在一季度內順利完成填息，2016、2018年更是一個月內完成填息，法人指出，今年因貿易衝突導致半導體成長趨緩衰退，半導體巨擘博通、英特爾、英飛凌等大廠紛紛下修下半年展望，半導體重傷，台積電今年填息行情壓力倍增。

而近10個交易日三大法人動向，外資賣超2萬餘張、投信買超467張、自營商買超1萬餘張，持股比重最高的外資似有棄息賣壓出現，法人表示，外資賣超主要考量到全球半導體成長衰退，國際大廠紛紛下修展望之下，外資擔心台積電下半年調降目標可能性風險升高。

不過，放眼2020年，台積電成長性仍優於全球半導體，尤其5G時代來臨，加上AI應用逐漸普及，未來晶片要求低功耗同時又要具備高效能，對台積電5、7奈米需求將大幅增加，5G發展將帶動晶片需求再次攀上高峰。