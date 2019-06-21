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鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

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郭台銘正式交棒 劉揚偉接任鴻海董事長

2019-06-21 11:06經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團新任董事候選人劉揚偉。本報資料照
鴻海集團新任董事候選人劉揚偉。本報資料照
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鴻海（2317）今（21）日召開股東大會改選董監，公布的鴻海S次團總座劉揚偉當選權數最高，會後宣布，董事長由劉揚偉接任、副董事長由李傑擔任。

鴻海集團正逐步建構半導體上、下半垂直整合供應鏈，劉揚偉是主導的關鍵人物，今年並出任集團旗下半導體關鍵轉投資京鼎董座。

鴻海集團近年來極力衝刺半導體事業，劉揚偉身兼S次集團總經理，是中生代大將。據了解，S次集團的成立，意味鴻海對半導體事業相當重視，將層級拉高到次集團，去年鴻海集團積極參與東芝競標案競投標，就是由S次集團負責。

劉揚偉個性相當低調，但他的半導體資歷相當豐厚，曾創辦Integrated Telecom Express Inc.、Young Micro等公司，因而深獲鴻海董事長郭台銘倚重。

五年級的劉揚偉畢業於交大電子物理系，是聯電榮譽副董宣明智的學弟，隨後赴美取得南加州大學電子工程與電腦科學碩士。他早年曾待過聯電集團，是聯電旗下IC設計商聯陽的創辦人，並曾在鴻海旗下華升電子（華升與鴻準合併後改名為鴻準）與郭台銘共事，當時雙方已結緣。

劉揚偉還曾擔任IC設計公司普誠總經理與副董、郭台銘特別助理等職務，迄今已在鴻海集團任職已逾十年，常被郭台銘稱許是幹部學習的榜樣。

回溯劉揚偉在鴻海任職後，首度公開在媒體曝光的時間點是鴻海集團當年與Mozilla的合作案。近年來不時有媒體捕捉到劉揚偉陪同郭董在外用餐，今年4月郭董為了參選一事到新北板橋慈惠宮參拜，也要求劉隨行，兩人的交情可見一斑。

另一方面，鴻海旗下子公司晶宏擬跨足ODM晶片，配合集團發展大計，積極合併LCD驅動IC公司，當時郭台銘即欽點劉揚偉扛下集團內部半導體事業垂直整合大任，透露郭董對劉非常倚賴，初步構想由晶宏供應自家手機的晶片，複製「華為–海思」模式。

鴻海股東大會改選董監投票結果。記者尹慧中／攝影
鴻海股東大會改選董監投票結果。記者尹慧中／攝影
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鴻海股東郭台銘劉揚偉
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