國光生技營運漸入佳境 明年力拚優於今年

2019-06-21 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，今年在公費疫苗的加持下有望轉盈，明年力拚優於今年，預期後年新產能加入下，營運還可望再衝高。

國光生技去年營收8.22億元，自費流感疫苗380萬劑，約佔國內市占率64%，國光生技的22.75億元增資案已完成，增資後預定投入第二充填線建置，最快將在後年投入量產，除滿足本身及客戶未來需求外，亦可因應全球對無菌充填不斷擴大的需求。

雖然國光生技去年獲利仍虧損，不過今年受惠於流感疫苗訂單及海外業務成長，法人推估國光生技今年營收可望翻倍，全年可望力拚虧轉盈，一旦第二充填線後年正式投產後，再加上中國大陸和東南亞市場對流感疫苗、腸病毒疫苗的需求，後年起將有爆發性成長。

國光生技指出，其他如日本腦炎（細胞培養）及蛋白基因重組疫苗，已陸續進入動物實驗階段；並將重啟在台灣的破傷風疫苗生產銷售，並拓展大陸及海外市場。

國光生技是國內主要疫苗提供廠商，也是老牌生技公司，1965年成立，是亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證的流感疫苗製造公司，同時是台灣唯一符合PIC／S GMP規範人用疫苗生物製劑廠。

國光生技今年營運展望看俏，昨日股東會選出新任董事會團隊，分別是詹啟賢、國發基金、耀華玻璃、精茂投資、田園企業、穩騰投資和留忠正等8席董事，以及徐小波、何美鄉和莊銀清3席獨立董事。