健鼎股東會通過配息5.9元

2019-06-21 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



健鼎（3044）今日召開108年股東會通過配息5.9元案。

健鼎今天股東大會也通過107年財務報表，107年全年合併營收為521.06億元，較106年之458.19億元年成長率13.7%，營業毛利為97.64億元，較106年之83.55億元年成長率16.9%，營業利益為54.22億元，與106年之47.98億元成長率13%，合併稅後淨利為49.39億元，較106年之43.66億元年成長率13%，以期末股本52.56億元計EPS為9.4元。