台股揭開除權息行情序幕 15檔填息快手出列

2019-06-21 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



權王台積電（2330）下周除息，揭開台股除息行情序幕，高殖利率股成為市場矚目焦點，根據統計，近十年填息機率達五成、今年業績前景無虞，法人買超逾千張的高殖利率股，包括元大金、大成鋼、旺宏、南亞等15檔，有望成為多頭反攻「萬一」焦點。

台積電將在下周除息，填息腳步將攸關市場多空氣氛，觀察法人布局動向，因國際會計準則IFRS 17將在2022年上路，保險業者的財務缺口將被迫攤在陽光下，壽險股遭到拋售，銀行股反而脫癮而出，其中元大金近五日三大法人敲進近3.9萬張，近十年填息機率將近七成。

其次則為鋼鐵股大成鋼，去年營收獲利創歷史新高，股東會通過配發3元現金股利，殖利率約6.5%，統計近十年填息機率，超過五成以上，三大法人搶先布局，近五日買超逾萬張。

其餘高殖利率填息快手還包括：旺宏、南亞、台塑、緯創、華夏、光寶科技、群光電子、合晶、美律、台化、強茂、零壹與得力。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，7月受到除權息影響，台股加權指數將蒸發逾百點，就過往經驗來看，2015年因系統性風險影響，導致電子旺季不旺，最具指標性的台積電花了半年時間才完成填息。

儘管目前市場氛圍偏向樂觀，但參與除權息之際，仍須留意尚存的中美貿易風險，投資人在尋找標的時，除了留意殖利率外，也可尋找近五年填息機率超過五成的個股，同時賺取股利及價差。