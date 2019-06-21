符合蘇院長期待 廖燦昌股東會提五次新創融資

2019-06-21 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一金控今（21）日舉行股東常會，第一金、銀董事長廖燦昌致詞時，光是扶植新創產業就講了至少五次，由此可見，第一金控將會全力推動扶植新創產業起飛，同時也符合行政院長蘇貞昌的期望。

第一金去年的稅後純益173.32億元，連續四年站穩150億元以上水準，每股稅後純益(EPS)為1.40元，而第一金今年截至5月底，稅前盈餘為98.17億元，較去年同期成長12.5％，各子公司都已經獲利。

廖燦昌說，近期美中貿易摩擦加劇，關稅的壁壘將影響全球經濟，將隨時注意金融市場的變化，在風險可控制的前提下，增加業務，創造更多報酬回饋給股東。

展望未來，仍將秉持風險管理、法令遵循的原則，推動各項業務，且推動數位化金融，並配合政府政策方向，將對中小企業的放款列為重要的發展項目，強化新創、文創的業務融資，推動都市更新、危老房舍的融資，提供小微企業的優惠融資，提供新創、文創企業支持，更能創造、提供新創重點產業5+2的融資，落實普惠金融，鼓勵新創、文創，並為企業的創新、升級、轉型提供服務。

海外布局上，廖燦昌說，將繼續維持在歐美、東南亞市場，並將擴大規劃全球布局，增加海外據點、規模，會持續籌設新據點，增加海外獲利，目前規劃的有德國法蘭克福分行、美國休士頓分行、金邊分行下的支行、印尼雅加達辦事處、美國子行的分行，朝向國際化前進。