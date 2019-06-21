鴻海多配息？呂芳銘：建議大家讓郭台銘當總統來修法

2019-06-21 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）股東會今（21）日登場，不少股東輪番發言對於鴻海配息提高的建議，鴻海集團副總裁呂芳銘回應提到：「和股東一樣希望多發一點，但現行法規必須要遵循。這個臨時議案最後仍要送主管機關核准，建議大家把郭先生送上當總統來修法。」

至於對股東質疑郭台銘曾拋出「不到200元不退休」的事情，呂芳銘回應說：「郭先生特別針對此事在紀念影片中發言，團隊都是希望提高公司經營價值。」