兩個改變讓宏達電更強壯 王雪紅：5G起飛後會看到成果

2019-06-21 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）股東會今（21）日登場，董事長暨執行長王雪紅表示，去年推動兩大重要改變，聚焦「VIVE Reality」願景、及重新定位成為完整的生態系統企業，讓宏達電變得更強壯，未來在5G起飛後，這些全球的布局及發展都將會看到顯著的成果。

宏達電去年合併營業收入為237億元，全年稅後淨利達到120億元，每股純益14.72元，股東會通過配發0.38元現金股利，為睽違近三年以來再度配發股息給股東。

王雪紅指出，去年推動兩大改變，聚焦包括虛擬實境、擴增實境、人工智慧、5G 及區塊鏈等的「VIVE Reality」願景，且重新定位，由軟硬體整合擴展到內容的創造及平台的建立，成為完整的生態系統企業。

她說，除了將企業虛擬實境整合方案，提供給重要的合作夥伴，加速VR技術普及化之外，宏達電也成立企業虛擬實境解決的方案部門，鎖定製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護、娛樂體驗等企業客戶，提供相關的服務，王雪紅表示，這些領域是過去沒有深入的龐大市場。

智慧手機也沒有放棄，王雪紅指出，去年推出第一款區塊鏈智慧型手機HTC EXODUS 1；另外，5G將徹底改變VR和AR的格局，第一個5G產品HTC 5G Hub上市，且與美國Sprint、澳洲Telstra、德國Deutsche Telecom等重要電信商建立合作夥伴關係，她強調，未來在5G起飛後，將會看到宏達電相關策略布局的成果。