南山人壽股東會提四點聲明：領先啟動境界成就計畫

2019-06-21 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



南山人壽今（21）日舉行股東會，給出四點聲明。

一、關於境界系統費用，主要包含軟體費用、專業顧問服務費、教育訓練費、系統設備及外包人力等費用，專案總費用至2018年約100億元，總費用控制在董事會核准預算金額內；專案費用並由南山人壽直接支付給合作廠商，並無透過其他單位支付款項。

而針對新、舊系統轉換造成部分客戶的不便，南山人壽已採取各項配套措施並全力優化系統服務。目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準；0800電話客服之服務效率業已逐步提升，契變、收費等也將陸續恢復服務效能。

這段期間受到影響的保戶，南山人壽已個別向保戶溝通說明及妥善處理，並無任何保戶的理賠案件受到損失。若有進入停效或自動墊繳的保單，本公司已透過業務員主動與受影響的保戶聯繫，經客戶繳費完成，保單即恢復效力，客戶權益不受影響。

二、公司董事長之薪酬，是由薪酬委員會參酌董事對公司營運的參與程度與貢獻價值、公司長期的成長，以及國內外同業薪酬水準，整體考量後予以核定。

在績效獎金辦法中並周延考量中長期績效指標，每年並依績效指標達成狀況送薪資報酬委員會、審計委員會、董事會審查。

薪酬委員會及審計委員會由獨立董事所組織，董事長並主動迴避未參與會議及表決，其當年度績效獎金總額之核定結果經董事會全體支持、無異議通過，程序一切符合公司及法令規定。

三、股利發放議題，係依法規及公司章程規定，2018年度期末保留盈餘依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，故不擬配發股利。

四、有關主管機關近日密集提出之裁罰項目主要係過去二年累積的案件，公司很重視主管機關的意見，並已依檢查意見進行檢討改善及強化相關作業，務必做到保障保戶權益及維護公司利益。

事實上，因應企業轉型需求，既有舊系統已無法支應未來的營運發展，南山人壽領先啟動境界成就計畫，透過資訊科技達成企業轉型目標，以提升營運效能及競爭力。

這項計畫，不僅是系統升級專案，更是台灣罕見的高科技創新轉型實例，南山人壽期待透過境界計畫，驅動企業持續創新，成為保險業企業轉型的最佳典範。