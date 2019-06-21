光寶股東會 通過配發2.92元現金股利

2019-06-21 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光寶科技（2301）今（21）日召開股東常會，通過配發每股現金股利2.92元，配股率達85%、現金殖利率6.4%。

同時，會中通過本公司董事全面改選。選舉結果當選董事為宋恭源、陳廣中、宋明峰、大松投資公司法人代表為盧克修與陳忠雄。獨立董事當選人為薛明玲、張孝威、楊耀武、楊麒令。

董事長宋恭源表示，光寶持續積極朝雲端運算、LED戶外照明、汽車電子、智能製造、IoT等領域轉型，並加快全球化布局腳步，像是高雄營運中心、華東營運中心擴產等。華東營運中心汽車電子及光學核心事業新廠已於去年底正式啟用，高雄營運中心預計今年中投產。

光寶不斷加速提升整體智能製造，強化核心能力、量產製造以及服務客戶的競爭力與優勢，結合新科技與技術，產線自動化和數位轉型，持續強化優質製造及供應鏈管理能力。

光寶集團去年度全球合併總營收2,071億元，全年稅前淨利107.8億元，稅後淨利79.6億元，每股稅後純益3.42元。

宋恭源表示，去年光寶集團兩大營運成長主軸雲端應用、LED元件、LED車用與戶外照明已達總營收近三成，年成長逾兩成，展現光寶近年來育成新事業、優質轉型的成果。

同時因應全球產業環境諸多變化，光寶將集團業務版圖與事業部門進行精實聚焦，目標始終是專注獲利、讓營運體質更穩健並提升股東權益報酬率。

去年處分兩項手機相關事業，分別是以營業讓與方式將可攜式影像事業群手機相機模組之營業與資產轉讓予立景創新有限公司；以及將可攜式機構事業群轄下三家子公司之100%股權，出售予深圳上市公司浙江星星科技股份有限公司之旗下子公司深越光電技術有限公司；今年則進行公開收購光寶日本100％股權。