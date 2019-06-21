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王雪紅：宏達電轉型初現成果 將有5G策略性發展與布局

2019-06-21 09:45經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今（21）日上午舉行股東會，宏達電董事長王雪紅表示，宏達電已經由專注於智慧型手機產品，轉型為可以提供完整的Vive Reality生態系統，去年已初步看到市場策略與產品組合改變的成果；未來隨5G起飛，宏達電在台灣及全世界將會有策略性的發展與布局，股東們將會看到顯著的成果。

王雪紅表示，去年宏達電做了兩項改變，第一項改變，宏達電將所有部門同步聚焦一個願景：Vive Reality；也就是將虛擬實境、擴增實境、人工智慧、5G 及區塊鏈等關鍵科技，融合應用後，創造出豐富的沉浸式體驗，這將徹底改變我們的生活方式。

第二項改變是，宏達電重新定位為一家完整的生態系統企業，不再只是專注於一向擅長的軟硬體整合，更加擴展到內容的創造及平台的建立，將具有高附加價值的企業虛擬實境整合方案，提供給重要的合作夥伴，加速VR技術的普及化。

王雪紅指出，宏達電也已成立企業虛擬實境解決的方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶；這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場。

在智慧型手機產品策略上，宏達電已推出第一款區塊鏈智慧型手機HTC EXODUS 1，這是一個重要的里程碑，透過創新科技與設計研發，讓消費者能夠重新掌控自己的數位身分、資料和資產。可以預見不久的將來，5G將徹底改變VR和AR的格局。

5G 帶來的高傳輸效率與低延遲特性，將會徹底改變現在的產業、企業以及家庭應用設備。

在5G部分，王雪紅表示，宏達電去年發表第一個5G 產品 HTC 5G Hub，已與美國的Sprint，澳洲的Telstra，德國的Deutsche Telecom等等世界各地的重要電信商建立了合作夥伴關係。

往後5G起飛後，宏達電在台灣及全世界將會有策略性的發展與布局。去年宏達電也推出了許多硬體，包括Vive Pro、Vive Pro Eye、Vive Focus Plus與最新一代顯示器Vive Cosmos，來滿足虛擬實境市場多元化的需求。

Viveport 虛擬實境內容應用商店的用戶和訂閱人數也持續成長；推出Viveport Infinity，以類似Netflix 的影片訂閱模式，首創無限量的VR 內容訂閱服務。目前已有超過 4,500 款內容，相較於去年大幅增加了50％。

宏達電董事長王雪紅。 記者何佩儒／攝影
宏達電董事長王雪紅。 記者何佩儒／攝影
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