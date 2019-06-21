郭台銘要股東放心 對9人小組有信心

2019-06-21 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海（2317）股東會今（21）日正式登場，董事長郭台銘開場致詞表示，自己將淡出鴻海經營，日常營運將交由經營委員會9人小組，自己對他們很有信心，請各位股東放心。

郭台銘表示，因另有要務要請假，所以不能主持股東會議。而自己已決定淡出鴻海公司營運，將交給經營委員會9人小組，對他們很有信心，也呼籲股東放心，9人小組會做得比自己更好。