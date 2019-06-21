郭台銘淡出鴻海 股東會提早離場、指定呂芳銘主持

2019-06-21 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘今（21）日在股東會開場提及「另有要務」指定副總裁呂芳銘主持後提早離場，並強調「稍後個人的見面會再和大家見面。」

郭台銘也說：「各位股東請放心，相信他們會做的比我好。」、「依據公司法208條我的發表稍後再和大家見面分享。」今日大會很不捨，但將由呂副總裁主持。