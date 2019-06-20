經濟解析／郭台銘交棒告別秀 鴻海股東最關心這些事

2019-06-20 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘將棄商從政角逐2020年總統大位，明（21）日登場的股東會將可能是他交棒前的告別秀，他要如何說服小股東們繼續支持「沒有郭台銘當董事長的鴻海」？當然未來的接班人、集團布局、應對美中貿易戰策略、股價、下半年產業景氣等也一定是股東關注的重點，但是最重要的仍將圍繞在郭董參選總統的這件事情上，資深股東阿土伯已表態全力支持郭董選總統，法人認為，股東會也可能成為另類的造勢大會，為郭台銘營造出更高的氣勢。

鴻海小股東達80萬人，郭台銘近兩個月積極衝刺國民黨總統初選，且火力全開，民調支持度也在快速的拉升中，預計股東會將會吸引支持他參選的股東與會，加上原本股東出席情況就已相當踴躍，今年股東出席人數可能也會刷新以往的紀錄。

資深股東阿土伯就公開表態支持郭台銘參選總統，在股東會前接受媒體訪問時就直言「要先把郭總統叫著等」；他認為，現在能救經濟的總統候選人只有郭台銘，所以明天的股東會，聽看郭董要講什麼話、要如何選總統。

證券分析師也表示，郭台銘在股東會上一定會釋出「鴻海沒有他不會有影響」的訊息外，還會向股東說明，如果未來當選總統，會全力拚經濟，不讓整個台灣產業的格局，包括鴻海在內的格局都會更高。

另外，接班人是一定要說清楚的議題，鴻海未來的董事長是誰？由誰來帶領？法人認為，在接班安排上，郭台銘一定會有一個好的闡述；針對美中貿易戰的影響及策略部分，他則會釋出將會是非常嚴峻的訊息，因此要懂得經濟的人，在美中兩國都維持好關係的人來帶領，力抗美中貿易的衝擊。

鴻海股價在郭台銘宣布參選後衝上91.6元的波段高價，之後受到美中貿易戰，華為風暴等事件的影響而下滑，一度下探到前波的低點附近，盤中下滑至70.1元，終場以72.2元作收，近期沿著5日線之上反彈上揚，逐漸向季線靠攏；股東最想聽到郭台銘承諾的應該是，股價何時要回到200元？

鴻海在股東會前已先舉辦法說會，同時公布9人經營委員會成員，將是未來的決策核心，同時，規劃每半年舉辦一次法說會，由董事長親自對外說明，至於未來的鴻海董事長是誰，雖然市場上點名的人選似乎已是呼之欲出，但仍要等明天股東會後才會正式公布。

不過，關於郭台銘交棒後，他在董事會的角色及定位，還有下半年的產業景氣等，預期也都是股東關注的重點。