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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

Fed高「鴿」 美國公債、投資級公司債進場良機到

2019-06-20 16:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國FOMC會後釋出鴿派訊息，本次聯準會（Fed）會後聲明除了移除「耐心」等字眼外，也表示已正在準備工具以支持經濟維持成長。凱基投信總經理高子敬表示，從聯準會的貨幣政策立場及會後聲明來看，估計7月降息機率應已確定，也顯示降息大門已稍稍開啟。

展望後市，在貿易與經濟不確定性逐漸增溫下，預料全球主要央行仍將維持貨幣寬鬆政策，美國公債利率長期往下趨勢不變，短期若逢利率反彈，建議可提高安全性資產比重，並看好美國公債及評級較佳的投資等級公司債表現。

高子敬指出，聯準會此次對FOMC決議聲明做出重大調整，未來Fed將針對經濟持續擴張採取適當行動，加上聯準會逐漸擴大降息的預期，市場對於未來降息的機率也持續拉升。

整體來看，FOMC會議結果偏向鴿派，符合市場預期，若G20川習會中如市場預期並未有出乎預料的協議達成，則利率走低看法不變，短線上若遇利率反彈，將是美國公債及投資等級公司債的買點浮現。

根據凱基投信整理，在過去20年間，市場一共遇到兩次降息循環，在降息循環下，美國投資等級公司債及10年期美國公債殖利率表現皆走跌，無論是2001年1月至當年度12月的期間，還是金融海嘯時期的2007年9月至隔年12月期間，10年期美國公債殖利率均呈現下降態勢，而美國投資等級公司債殖利率則於2001年這段降息循環中同樣向下回落，顯示債券價格於期間內持續上揚。

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金經理人陳建銘表示，儘管聯準會如預期維持利率不變，但降息機率大增，一舉激勵債市漲聲響起，降息預期增強及避險買盤追捧，加上債券殖利率往往在實際降息前即開始走低，反映價格有彈升空間，都有利於美國公債及投資等級公司債表現。

陳建銘指出，Fed態度明顯偏鴿派，預期3至6個月的中期利率往下已成形，短期內貿易戰難解，若中美貿易談判惡化，利率突破區間向下的可能性變大，建議逢利率走高之際分批加碼美國公債；投資人若想獲取債券的資本利得及穩定息收，則建議適時介入投資等級公司債，以拉高資產配置中的息收水準。

降息公司債公債
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