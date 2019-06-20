台股尾盤奮力一戰 小漲9點收10,785

2019-06-20 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



國際股市上演利多出盡，台股今（20）日維持在平盤附近震盪，電子權值股尾盤奮力一戰，終場指數收在10,785.01點，小漲9.67點、漲幅0.09%，成交金額小幅縮減至1,265.62億元。

儘管聯準會（Fed）釋出可能降息預期，但台股面臨短線漲多後回檔壓力，電子股紛紛熄火，大盤轉由中小型股接棒演出，跌深的華為概念股搶反彈，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤經過昨日強漲過後，指數進入震盪整理格局，留意電子股可能因為消息面影響再次陷入回檔。

美中重啟貿易談判的正面訊息已在昨日反應在大盤上，資金流往低位階的中小型股，OTC指數今日開高走高，距離季線僅剩一步之遙，進一步觀察個股，以三大法人近期買超的個股表現最為亮眼，包括頎邦、撼訊、宏捷科與美時等，漲幅介於2~4%間。

另外被動元件雙雄華新科、國巨，今年股東會都釋出下半年庫存消化進入尾聲的正面訊息，MLCC報價可望落底，華新科股價拉出半根漲停板，國巨則漲2.2%，帶動和伸堂、信昌電、奇力新、凱美、達方等股走揚，加上下周開始，台積電除息，市場目光集中在高殖利率個股，被動元件去年業績佳，具有高殖利率優勢。

蔡明翰表示，儘管美國聯準會政策再度偏鴿，但對股市來說已提早反映，國際股市利多出籠下，導致台股呈現整理格局，觀察指數從5月以來的反彈特色，都是先帶量上攻後，又進入震盪整理甚至拉回，目前國際股市偏樂觀，外資也偏多，但仍須謹慎操作股價跟不上基本面的個股。