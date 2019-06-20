親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

台股尾盤奮力一戰 小漲9點收10,785

2019-06-20 13:59經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

國際股市上演利多出盡，台股今（20）日維持在平盤附近震盪，電子權值股尾盤奮力一戰，終場指數收在10,785.01點，小漲9.67點、漲幅0.09%，成交金額小幅縮減至1,265.62億元。

儘管聯準會（Fed）釋出可能降息預期，但台股面臨短線漲多後回檔壓力，電子股紛紛熄火，大盤轉由中小型股接棒演出，跌深的華為概念股搶反彈，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤經過昨日強漲過後，指數進入震盪整理格局，留意電子股可能因為消息面影響再次陷入回檔。

美中重啟貿易談判的正面訊息已在昨日反應在大盤上，資金流往低位階的中小型股，OTC指數今日開高走高，距離季線僅剩一步之遙，進一步觀察個股，以三大法人近期買超的個股表現最為亮眼，包括頎邦、撼訊、宏捷科與美時等，漲幅介於2~4%間。

另外被動元件雙雄華新科、國巨，今年股東會都釋出下半年庫存消化進入尾聲的正面訊息，MLCC報價可望落底，華新科股價拉出半根漲停板，國巨則漲2.2%，帶動和伸堂、信昌電、奇力新、凱美、達方等股走揚，加上下周開始，台積電除息，市場目光集中在高殖利率個股，被動元件去年業績佳，具有高殖利率優勢。

蔡明翰表示，儘管美國聯準會政策再度偏鴿，但對股市來說已提早反映，國際股市利多出籠下，導致台股呈現整理格局，觀察指數從5月以來的反彈特色，都是先帶量上攻後，又進入震盪整理甚至拉回，目前國際股市偏樂觀，外資也偏多，但仍須謹慎操作股價跟不上基本面的個股。

台股今（20）日維持在平盤附近震盪，電子權值股尾盤奮力一戰，終場指數收在10,7...
台股今（20）日維持在平盤附近震盪，電子權值股尾盤奮力一戰，終場指數收在10,785.01點，小漲9.67點。 圖／聯合報系資料照片
分享

個股華新科高殖利率
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

G20在即川習熱線 台股燒旺

2019-06-20 14:00

謝金河：貿易戰的不同命運

2019-06-20 13:47

經濟解析／三大利多因素下 這幾個族群下半年有看頭

2019-06-20 11:09

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

5G掀風 CCL股聯茂、台光電啟動

2019-06-20 14:30

被動元件股 高殖利率吸金

2019-06-20 14:30

臉書幣問世板卡股有除息行情

2019-06-20 11:45

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:42

雙王熄火 台股以10,749.41點開出、下跌25.93點

2019-06-20 09:25

Fed暗示下半年降息 台股可望持續走強

2019-06-20 08:26

台股帶量反攻 寫三大驚奇

2019-06-20 01:00

買盤回籠 雙軋行情再現

2019-06-20 01:00

資金派對延續？ 盯Fed聲明

2019-06-20 00:59

元大權證on LINE 帶你練功

2019-06-20 00:10

兆豐證富櫃200權證 下月掛牌

2019-06-20 00:09

創富論壇 聚焦四主題

2019-06-20 00:08

高薪100指數 六檔入列

2019-06-20 00:08

證交所挺聯合國SDGs

2019-06-20 00:08

台股殖利率高 後市不淡

2019-06-20 00:08

就市論勢／5G無線耳機 能見度高

2019-06-20 00:07

怎樣參與除權息最有利？專家用這張表算給你看

2019-06-19 20:52

G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

2019-06-19 17:40

元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

川習會利多 台股價量齊揚大漲208點

2019-06-19 14:49

投信：下半年股優於債 美國仍是首選

2019-06-19 14:45

川習會有譜 半導體齊聲漲

2019-06-19 14:40

14檔高殖利率股 出列

2019-06-19 14:40

川習會導熱 台股滾量揚逾200點飛越季線

2019-06-19 14:35

川習會釋利多 台股強勢大漲208點收10,775

2019-06-19 13:42

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

三大理由推升鴻海股價 集團股也沾光

2019-06-19 12:39

股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04

南帝通過配發1.8元現金股利

2019-06-19 11:39

利空淡化 億豐、威宏-KY股價反彈

2019-06-19 11:38

銷美訂單轉移台灣生產 巨大盤中漲逾7%

2019-06-19 11:14

台股盤中漲逾150點 站上10700點大關

2019-06-19 11:10

阿文師：步入除權息旺季 指數面臨10,732~10,910點壓力

2019-06-19 10:50
看更多

熱門文章

怎樣參與除權息最有利？專家用這張表算給你看

2019-06-19 20:52

台股帶量反攻 寫三大驚奇

2019-06-20 01:00

不滿現金股利配太少 群創股東：別把我們當呆子

2019-06-20 10:34

群創股東會 小股東砲轟經營績效及股利政策

2019-06-20 10:08

外資買超179.61億元 最愛這10檔

2019-06-19 17:22

旺宏董座預言 記憶體世代到

2019-06-20 00:01

台股殖利率高 後市不淡

2019-06-20 00:08

亞光混合鏡頭 出貨大陸

2019-06-20 00:04

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

潤泰全、潤泰新 參與南山現增

2019-06-20 00:06

漢唐 下半年展望保守

2019-06-20 00:02

買盤回籠 雙軋行情再現

2019-06-20 01:00

全民權證／欣興 瞄準長天期

2019-06-20 00:12

崇越董座 看好矽晶圓後市

2019-06-20 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top