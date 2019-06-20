久陽訂單能見度高 營運展望慎審樂觀

2019-06-20 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）今（20）日召開2019年股東常會，董事長孫正強主持，會中承認2018年度營業報告書、財務報表與盈餘分配，並通過各項討論議案。其中，經全體出席股東承認通過每股配發現金股利1元，股息配發率達76%，期將公司獲利成果回饋股東。

股東會後隨即召開董事會，決議除息交易日訂為7月17日、除息基準日為7月23日，現金股利發放日為8月15日。若以6月19日收盤價計算，股息殖利率為5.26%。

久陽去年營收創15年新高、達12.33億元，且轉虧為盈，稅後淨利0.54億元，每股純益（EPS）1.31元，孫正強感謝董事及所有股東的支持，並表示近年公司積極投入新機台設備以擴充產能，在製程技術提升、新市場開拓有成以及優化產品結構效益發揮下，去年獲利重回成長軌道，今年則持續提升美洲市場接單比重與市占率，並持續開發高值化產品，帶動久陽5月單月營收再創今年新高、達1.19億元，累計前五月營收為5.02億元，年成長16.29%。

獲利方面，今年首季毛利率、營業利益率分別較去年同期擴增1~2個百分點，第1季稅後淨利1,017萬元，較去年同期大幅成長71.4%，首季EPS為0.25元，改寫近兩年同期新高。

久陽日前順利完成新台幣1億元國內有擔保轉換公司債，以及新台幣2億元國內無擔保轉換公司債的資金募集與掛牌作業，此次資金募集主要用於償還金融機構借款，強健財務結構及營運體質，預期可大幅節省利息費用、增加資金運用的效率與彈性，有助提升獲利空間。

孫正強展望今年表示，將持續關注中美貿易戰的後續發展以調整歐美市場布局，目前在手訂單能見度高，對下半年營運展望審慎樂觀。