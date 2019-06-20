親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

經濟解析／三大利多因素下 這幾個族群下半年有看頭

2019-06-20 11:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股近期仍受到美中貿易戰多空反覆等因素的影響，但是外資並未全面棄守台股，在上市櫃公司下半年獲利走揚、5G商機爆發、選舉年等三大利多因素推升下，加上已修正過一波，若沒有更大的利空出現，下半年台股行情可期，法人看好四大族群，建議如果短線遭逢利空測試萬點關卡，可視為中長線買點。

台股近期呈現震盪整理走勢，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上，並未撤守台股，技術面台股加權指數在10,200點附近再度展現強勁支撐，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力。

沈建宏指出，外資受系統性風險升溫影響，5月賣超台股1,449.2億元（1~4月累計買超1,578.2億元），累計1~5月買超幅度僅剩129億元；但外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上高水準，顯示外資並未全面棄守台股，也顯示在此波系統性風險下台股4%以上高股息殖利率的特性，與美國10年債殖利率跌破2.3%相較，仍具吸引力。

目前市場關注的變數有三點，沈建宏表示，第一是美中貿易戰，美國是否真的會對中國輸美3,000億美元商品加徵懲罰性關稅；華為是否可從貿易黑名單除名；6月底G20會議，川普及習近平是否可會面和解。

第二是美國是否擴大貿易戰戰線，除了墨西哥與印度，是否還有進一步擴大戰局的跡象（例如歐洲等）；第三則是6月FOMC會議是否有更為鴿派的決議；如果這三大變數都能朝正面發展，將有利台股提前展開反彈行情。

證券分析師張陳浩表示，下半年將有美國總統選舉，加上明年台灣的總統選舉，在選舉前加權指數都不會太糟，會守在一定的指數不會太難看；另外，從5月美中貿易戰再生波折，台股已經修正一波了，除非下半年有更大的利空出現，否則可望出現利空出盡的走勢。

下半年看好族群部分，張陳浩說，第3季可分成兩部分，7月時可留意蘋果概念股，8~9月則看好5G、電動車；第4季可以留意塑化及紡織股；他表示，第4季的景氣循環下，塑化股有機會，5G則是未來的重要趨勢，相關商機可期。

沈建宏在類股操作上則是看好四大族群，包括，具高股息殖利率題材股票；受此波貿易戰衝擊，股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股；受惠AI+IoT與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料；部分具題材性的非科技股，包括貨櫃、生技等類股。

下半年看好族群，分析師表示7月時可留意蘋果概念股，8到9月則看好5G、電動車。（...
下半年看好族群，分析師表示7月時可留意蘋果概念股，8到9月則看好5G、電動車。（路透）
分享

台股貿易戰
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:42

臉書幣問世板卡股有除息行情

2019-06-20 11:45

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

雙王熄火 台股以10,749.41點開出、下跌25.93點

2019-06-20 09:25

Fed暗示下半年降息 台股可望持續走強

2019-06-20 08:26

台股帶量反攻 寫三大驚奇

2019-06-20 01:00

買盤回籠 雙軋行情再現

2019-06-20 01:00

資金派對延續？ 盯Fed聲明

2019-06-20 00:59

元大權證on LINE 帶你練功

2019-06-20 00:10

兆豐證富櫃200權證 下月掛牌

2019-06-20 00:09

創富論壇 聚焦四主題

2019-06-20 00:08

高薪100指數 六檔入列

2019-06-20 00:08

證交所挺聯合國SDGs

2019-06-20 00:08

台股殖利率高 後市不淡

2019-06-20 00:08

就市論勢／5G無線耳機 能見度高

2019-06-20 00:07

怎樣參與除權息最有利？專家用這張表算給你看

2019-06-19 20:52

G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

2019-06-19 17:40

元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

川習會利多 台股價量齊揚大漲208點

2019-06-19 14:49

投信：下半年股優於債 美國仍是首選

2019-06-19 14:45

川習會有譜 半導體齊聲漲

2019-06-19 14:40

14檔高殖利率股 出列

2019-06-19 14:40

川習會導熱 台股滾量揚逾200點飛越季線

2019-06-19 14:35

川習會釋利多 台股強勢大漲208點收10,775

2019-06-19 13:42

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

三大理由推升鴻海股價 集團股也沾光

2019-06-19 12:39

股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04

南帝通過配發1.8元現金股利

2019-06-19 11:39

利空淡化 億豐、威宏-KY股價反彈

2019-06-19 11:38

銷美訂單轉移台灣生產 巨大盤中漲逾7%

2019-06-19 11:14

台股盤中漲逾150點 站上10700點大關

2019-06-19 11:10

阿文師：步入除權息旺季 指數面臨10,732~10,910點壓力

2019-06-19 10:50

外資回頭 股匯大漲 新台幣一度強升1.63角

2019-06-19 10:07

台股開盤漲83.74點

2019-06-19 09:20

台股上逢均線反壓 法人估短線區間整理

2019-06-19 08:36

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32
看更多

熱門文章

14檔高殖利率股 出列

2019-06-19 14:40

三大理由推升鴻海股價 集團股也沾光

2019-06-19 12:39

怎樣參與除權息最有利？專家用這張表算給你看

2019-06-19 20:52

台股帶量反攻 寫三大驚奇

2019-06-20 01:00

外資買超179.61億元 最愛這10檔

2019-06-19 17:22

華新科股東會 法說行情俏

2019-06-19 14:40

川習會釋利多 台股強勢大漲208點收10,775

2019-06-19 13:42

群創股東會 小股東砲轟經營績效及股利政策

2019-06-20 10:08

旺宏董座預言 記憶體世代到

2019-06-20 00:01

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

亞光混合鏡頭 出貨大陸

2019-06-20 00:04

台股殖利率高 後市不淡

2019-06-20 00:08

不滿現金股利配太少 群創股東：別把我們當呆子

2019-06-20 10:34

買盤回籠 雙軋行情再現

2019-06-20 01:00

漢唐 下半年展望保守

2019-06-20 00:02

崇越董座 看好矽晶圓後市

2019-06-20 00:01

元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28

潤泰全、潤泰新 參與南山現增

2019-06-20 00:06

元大投顧：台股下檔萬點有撐 這三大產業有亮點

2019-06-19 18:59

股東會／漢唐陳朝水：保守看下半年營運

2019-06-19 14:39

Fed暗示下半年降息 台股可望持續走強

2019-06-20 08:26

漢唐配發10元現金股利 殖利率6.8%

2019-06-19 16:03

全民權證／欣興 瞄準長天期

2019-06-20 00:12

遞延出貨 技嘉第3季伺服器出貨旺

2019-06-19 20:04

宏全 今年EPS估逾4元

2019-06-20 00:00

外資買超逾179億 加碼金融股台積電

2019-06-19 19:15

台塑化6月20日除息 影響加權指數15.2點

2019-06-19 20:58

中橡捍衛專利 擬四戰略

2019-06-20 00:05

台股跳空大漲 投資人大買這些標的權證

2019-06-19 12:37

聯發科吸睛 鎖定價平

2019-06-20 00:11

G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

2019-06-19 17:40

股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04

立端 今年營收拚新高

2019-06-20 00:02

日月光、京元電 四檔俏

2019-06-20 00:11

陽明海運董座謝志堅：Q3旺季有旺

2019-06-19 16:22

世創降營運目標 矽晶圓廠：美中貿易戰是關鍵

2019-06-19 11:55

中揚光 大陸新廠喊卡

2019-06-20 00:02

川習會有譜 半導體齊聲漲

2019-06-19 14:40

期貨充電站／盯Fed利率決策 留意黃金、美元走勢

2019-06-19 14:40

川習會利多 台股價量齊揚大漲208點

2019-06-19 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top