經濟解析／三大利多因素下 這幾個族群下半年有看頭

2019-06-20 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股近期仍受到美中貿易戰多空反覆等因素的影響，但是外資並未全面棄守台股，在上市櫃公司下半年獲利走揚、5G商機爆發、選舉年等三大利多因素推升下，加上已修正過一波，若沒有更大的利空出現，下半年台股行情可期，法人看好四大族群，建議如果短線遭逢利空測試萬點關卡，可視為中長線買點。

台股近期呈現震盪整理走勢，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上，並未撤守台股，技術面台股加權指數在10,200點附近再度展現強勁支撐，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力。

沈建宏指出，外資受系統性風險升溫影響，5月賣超台股1,449.2億元（1~4月累計買超1,578.2億元），累計1~5月買超幅度僅剩129億元；但外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上高水準，顯示外資並未全面棄守台股，也顯示在此波系統性風險下台股4%以上高股息殖利率的特性，與美國10年債殖利率跌破2.3%相較，仍具吸引力。

目前市場關注的變數有三點，沈建宏表示，第一是美中貿易戰，美國是否真的會對中國輸美3,000億美元商品加徵懲罰性關稅；華為是否可從貿易黑名單除名；6月底G20會議，川普及習近平是否可會面和解。

第二是美國是否擴大貿易戰戰線，除了墨西哥與印度，是否還有進一步擴大戰局的跡象（例如歐洲等）；第三則是6月FOMC會議是否有更為鴿派的決議；如果這三大變數都能朝正面發展，將有利台股提前展開反彈行情。

證券分析師張陳浩表示，下半年將有美國總統選舉，加上明年台灣的總統選舉，在選舉前加權指數都不會太糟，會守在一定的指數不會太難看；另外，從5月美中貿易戰再生波折，台股已經修正一波了，除非下半年有更大的利空出現，否則可望出現利空出盡的走勢。

下半年看好族群部分，張陳浩說，第3季可分成兩部分，7月時可留意蘋果概念股，8~9月則看好5G、電動車；第4季可以留意塑化及紡織股；他表示，第4季的景氣循環下，塑化股有機會，5G則是未來的重要趨勢，相關商機可期。

沈建宏在類股操作上則是看好四大族群，包括，具高股息殖利率題材股票；受此波貿易戰衝擊，股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股；受惠AI+IoT與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料；部分具題材性的非科技股，包括貨櫃、生技等類股。