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整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股漲勢稍歇，不過仍存有攻高穩盤態勢，早盤由黑翻紅，盤面上，有高殖利率話題的華新科（2492）、國巨等被動元件股漲幅表現整齊、強勁，躍為市場焦點。

在19日大漲後，今（20）日受台塑化除息影響，大盤指數開盤即蒸發15點，走勢呈現震盪態勢；類股中，除了擁題材的比特幣概念股、部分5G供應鏈的PCB、ABF、散熱、以及受惠貿易戰暫緩的工具機類股續強之外，擁高殖率的被動元件股也多有表現。

華新科價漲量增，早盤即漲逾6.5%，於低檔區拉出長紅棒，也帶動其他被動元件股行情，如集中市場裡的鈞寶、國巨、禾伸堂、奇力新、鈺邦、大毅、達方、智寶等皆有3%~2%的漲幅表現，而櫃買市場中的信昌電、千如、九豪、佳邦、蜜望實、光頡等也漲升超過2%。

以三大法人買賣超進一步觀之，三大法人近五日買超國巨2,771張，最受法人資金青睞，而智寶、大毅、信昌電、光頡、鈺邦等也有百張以上的買單敲進，相關個股後市若能在籌碼面上有法人持續的進駐，則股價有機會展下檔支撐力道。

就產業端而言，法人認為，從庫存角度來看，國巨、華新科皆釋出相對正面的去庫存策略，有助營運表現，然因總經環境仍未有明確走向，再加上美中貿易戰影響，中下游通路庫存有提高的風險，再來，手機、電腦等終端市場需求仍疲弱，也不利被動元件報價，整體產業能見度不高。

法人表示，被動元件股價跌深，在配發高股利的情況下，題材面上也多擁高殖利率，如華新科每股配發現金股利16.3元，殖利率約10%、國巨每股配發45元，殖利率約16%，有望吸引市場資金，不過，投資人須留意除息後的填息狀況，以免賺了股息卻賠了價差。

圖為前鎮加工出口區華新科技廠房。聯合報系資料照
圖為前鎮加工出口區華新科技廠房。聯合報系資料照
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華新科高殖利率國巨
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