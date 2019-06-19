親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

前車狠狠被親撞不壞 後車回首頭已爛！這台車再添勝績

元大投顧：台股下檔萬點有撐 這三大產業有亮點

2019-06-19 18:59經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美中貿易戰歹戲拖棚，元大投顧認為，未來美國聯準會（Fed）若啟動降息循環，將有利風險資產，加上國人海外資金回流，填補熱錢匯出缺口，具高殖利率優勢的台股，下半年在萬點附近具一定支撐。

美中貿易戰升級至科技戰，市場擔憂下半年電子股旺季不旺，元大投顧總經理陳豊丰觀察上市櫃公司營收後說，貿易戰影響尚不明顯，而相較台股歷史平均本益比、股價淨值比各約14.3倍、1.7倍來看，目前分別處於15.3倍、1.66倍水準。

元大投顧統計，本波美中貿易戰重新開打後，外資賣超台股約1,430億元，指數卻僅跌400點，陳豊丰推測，熱錢撤離並未造成流動性緊俏，主要是國人資金回流，補足金融體系資金缺口，力撐台股相對抗跌。

陳豊丰指出，Fed如果第3季啟動降息循環，資金環境持續寬鬆將有利於風險資產價格，加上台灣在美中關稅大戰中，反而吸引部分資金、產能回流，形成正負效應相抵情勢，並嘉惠營建、銀行及消費等內需類股。

陳豊丰強調，台股平均股息殖利率逾4%，在低利環境中特別具有吸引力，預期在除息旺季後，指數仍萬點有守，建議可布局內需消費產業類股，以及高殖利率等防禦概念個股，搭配逢低納入趨勢性產業股票，作為保守穩健資金操作策略。

在電子次族群方面，元大投顧副總王登城表示，5G基地台可望於2020至2021年加速佈建，受惠次產業包括小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱、銅箔基板等，將成為未來推升電子產業景氣向上的最佳動能。

電動車部分，元大投顧分析師陳景文認為，政府法規推動、車廠推廣，以及消費者購置意願提升，電動車市場將持續蓬勃發展，已打入相關供應鏈的台灣相關業者，後市營運動能值得期待。

此外，全球人口老化、慢性病人口增加，個人化醫療以及長期照護需求為未來趨勢，元大投顧分析師蔣欣穎說，近年生技產值連年上升，評價卻在歷史低檔，在政策利多釋出的情況下，台灣生技產業可望跟風全球醫療趨勢。

元大台股高殖利率
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

川習會利多 台股價量齊揚大漲208點

2019-06-19 14:49

投信：下半年股優於債 美國仍是首選

2019-06-19 14:45

川習會有譜 半導體齊聲漲

2019-06-19 14:40

14檔高殖利率股 出列

2019-06-19 14:40

川習會導熱 台股滾量揚逾200點飛越季線

2019-06-19 14:35

川習會釋利多 台股強勢大漲208點收10,775

2019-06-19 13:42

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

三大理由推升鴻海股價 集團股也沾光

2019-06-19 12:39

股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04

南帝通過配發1.8元現金股利

2019-06-19 11:39

利空淡化 億豐、威宏-KY股價反彈

2019-06-19 11:38

銷美訂單轉移台灣生產 巨大盤中漲逾7%

2019-06-19 11:14

台股盤中漲逾150點 站上10700點大關

2019-06-19 11:10

阿文師：步入除權息旺季 指數面臨10,732~10,910點壓力

2019-06-19 10:50

外資回頭 股匯大漲 新台幣一度強升1.63角

2019-06-19 10:07

台股開盤漲83.74點

2019-06-19 09:20

台股上逢均線反壓 法人估短線區間整理

2019-06-19 08:36

穩懋、東陽 外資按讚

2019-06-19 00:13

就市論勢／夏日概念股 可短打

2019-06-19 00:09

子公司海外掛牌 須特委會審議

2019-06-19 00:08

13檔抗震股 法人力捧

2019-06-19 00:08

券商5月獲利 減28%

2019-06-19 00:08

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08

三大理由推升鴻海股價 集團股也沾光

2019-06-19 12:39

14檔高殖利率股 出列

2019-06-19 14:40

13檔抗震股 法人力捧

2019-06-19 00:08

台郡5G產能 客戶搶

2019-06-19 00:02

旺宏接單熱 Q2營運靚

2019-06-19 00:02

川習會釋利多 台股強勢大漲208點收10,775

2019-06-19 13:42

阿文師：步入除權息旺季 指數面臨10,732~10,910點壓力

2019-06-19 10:50

穩懋、東陽 外資按讚

2019-06-19 00:13

大成鋼保守看後市

2019-06-19 00:06

技嘉、微星 押逾二個月

2019-06-19 00:12

元太 Q2本業重返獲利

2019-06-19 00:04

嘉澤單季營收 挑戰新高

2019-06-19 00:03

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

法人作帳 IC設計、PCB扛多頭大旗

2019-06-18 19:46

川習會有譜！台積電跳空領頭 半導體全面反彈

2019-06-19 11:30

晶華股息政策 將採季季配

2019-06-19 00:59

致伸 擬赴東南亞設廠

2019-06-19 00:04

台塑、亞聚 營運罩烏雲

2019-06-19 00:06

神盾出貨陸韓 成長動能強

2019-06-19 00:02

G20川習會成局 台積電開盤股價漲近3%

2019-06-19 09:42

外資回頭 股匯大漲 新台幣一度強升1.63角

2019-06-19 10:07

復盛應用、百和 四檔靚

2019-06-19 00:12

晶片廠迎大陸轉單

2019-06-19 00:02

全民權證／聯發科 可布局價平

2019-06-19 00:14

華新科股東會 法說行情俏

2019-06-19 14:40

福盈科 估年底下市

2019-06-19 00:06

喬山營收拚兩位數成長

2019-06-19 00:06

貿易衝突露曙光 聯詠跌深反彈行情啟動漲逾8%

2019-06-19 10:13

股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04

台股跳空大漲 投資人大買這些標的權證

2019-06-19 12:37

台股開盤漲83.74點

2019-06-19 09:20

致伸董座談事業轉型 不退出影像模組

2019-06-19 00:03

外資買超179.61億元 最愛這10檔

2019-06-19 17:22

台股盤中漲逾150點 站上10700點大關

2019-06-19 11:10

川習會利多 台股價量齊揚大漲208點

2019-06-19 14:49

撼訊 下半年營運將增溫

2019-06-19 00:03

世創降營運目標 矽晶圓廠：美中貿易戰是關鍵

2019-06-19 11:55

華新科股東會通過配發16.3元現金股利 殖利率約10%

2019-06-19 10:10

胡連 保守看待全年展望

2019-06-19 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top