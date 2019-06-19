元大投顧：台股下檔萬點有撐 這三大產業有亮點

2019-06-19 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



美中貿易戰歹戲拖棚，元大投顧認為，未來美國聯準會（Fed）若啟動降息循環，將有利風險資產，加上國人海外資金回流，填補熱錢匯出缺口，具高殖利率優勢的台股，下半年在萬點附近具一定支撐。

美中貿易戰升級至科技戰，市場擔憂下半年電子股旺季不旺，元大投顧總經理陳豊丰觀察上市櫃公司營收後說，貿易戰影響尚不明顯，而相較台股歷史平均本益比、股價淨值比各約14.3倍、1.7倍來看，目前分別處於15.3倍、1.66倍水準。

元大投顧統計，本波美中貿易戰重新開打後，外資賣超台股約1,430億元，指數卻僅跌400點，陳豊丰推測，熱錢撤離並未造成流動性緊俏，主要是國人資金回流，補足金融體系資金缺口，力撐台股相對抗跌。

陳豊丰指出，Fed如果第3季啟動降息循環，資金環境持續寬鬆將有利於風險資產價格，加上台灣在美中關稅大戰中，反而吸引部分資金、產能回流，形成正負效應相抵情勢，並嘉惠營建、銀行及消費等內需類股。

陳豊丰強調，台股平均股息殖利率逾4%，在低利環境中特別具有吸引力，預期在除息旺季後，指數仍萬點有守，建議可布局內需消費產業類股，以及高殖利率等防禦概念個股，搭配逢低納入趨勢性產業股票，作為保守穩健資金操作策略。

在電子次族群方面，元大投顧副總王登城表示，5G基地台可望於2020至2021年加速佈建，受惠次產業包括小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱、銅箔基板等，將成為未來推升電子產業景氣向上的最佳動能。

電動車部分，元大投顧分析師陳景文認為，政府法規推動、車廠推廣，以及消費者購置意願提升，電動車市場將持續蓬勃發展，已打入相關供應鏈的台灣相關業者，後市營運動能值得期待。

此外，全球人口老化、慢性病人口增加，個人化醫療以及長期照護需求為未來趨勢，元大投顧分析師蔣欣穎說，近年生技產值連年上升，評價卻在歷史低檔，在政策利多釋出的情況下，台灣生技產業可望跟風全球醫療趨勢。