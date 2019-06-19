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不畏貿易戰 陽明海運裝載率接近滿載

2019-06-19 17:49經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

陽明海運董事長謝志堅今（19）日表示，5月後遠東至美國、歐洲線的裝載率高達85%至95%，陽明裝載率更接近滿載，陽明在今年第3季貨櫃航運傳統旺季表現依舊看好。他預計，今年油價僅較去年微幅上漲，陽明今年營運表現不至於比去年差。

貨櫃航運產業今年最大的不確定因素，就是美中貿易戰究竟會如何發展？謝志堅指出，受惠貿易戰引發的趕出貨潮，去年第4季絕大部分的船公司營運表現都優於2017年，且去年第4季的營收，部分認列在今年第1季，導致船公司首季的營運成績也比往年好。

謝志堅認為，第2季整體船公司的營運可能不好，係因農曆年後有一個多月的淡季，加上許多貨載因為貿易戰關係而提前出完，使2月到4月的裝載率不佳，這部分的負面因素會顯現在第2季財報上。

不過，謝志堅強調，今年美國線的Service Contract（運送服務契約）5月1日生效，運價平均每FUE（40呎標準櫃）漲200美元，且6月至9月美國零售商為了感恩節而準備的貨，並沒有提前在去年底或今年初出完，使整體裝載率6月開始好轉。

謝志堅說，只要G20川習會能達成共識，貿易戰情勢降溫，今年第3季傳統旺季的表現可期。

海運諮詢機構Alphaliner原本預估，今年貨載需求年增率為3.2%，受貿易戰衝擊，現降至2.5%，供給成長率維持3.1%不變。

謝志堅認為，全球各大船公司越來越會透過縮減航線、減班等措施，來技術性調節艙位，控制艙位成長率，使裝載率維持在高位。

至於油價走勢，謝志堅說，前年船用燃油每噸平均300美元，去年上升至400美元，上漲超過三成，但今年前四月僅上漲10%，漲幅明顯收斂。

他認為，儘管美國與伊朗關係緊繃，但今年全球經濟成長趨緩，有助抑制油價上升，預估今年油價僅微幅上漲，有助降低船公司的營運成本。

陽明海運董事長謝志堅（左三）於19日率陽明高階主管出席媒體餐會。記者韓化宇／攝影
陽明海運董事長謝志堅（左三）於19日率陽明高階主管出席媒體餐會。記者韓化宇／攝影
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謝志堅貿易戰
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