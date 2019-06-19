元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



由元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦亞沃國際開發公司七年期新台幣8億元聯貸案 ，獲參貸銀行團超額認購，於今天完成結案簽約。

本次聯貸案由元大銀行統籌主辦，彰化銀行、合作金庫銀行、凱基銀行、台灣企銀、新光銀行共同主辦，參貸銀行為台北富邦銀行、農業金庫、永豐銀行、高雄銀行及台新銀行等 ，共計11家金融機構參與。

本聯貸案原為募集7年期，總金額新台幣8億元，由於參貸行庫踴躍認購，認購總金額達新台幣18.1億元，超額認購比率達226%，公司考量整體資金需求最終以仍以新台幣8億元結案簽約。

本次聯貸資金用途為支應亞沃國際開發投資及建置太陽電站所需之資金，公司近年在營運及獲利持續成長下，財務結構趨於穩健，本案以台電公司購電收入為還款來源，還款來源明確且具備償債能力。

亞沃主要從事太陽能電站開發、投資及管理，目前實收資本額為新臺幣3.26億元，主要股東為第一創業投資及華南金創業投資，合計持股達75%，為目前唯一具官股金控背景的綠能投資公司，並由第一金融管理顧問公司負責經營管理。