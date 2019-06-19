外資買超179.61億元 最愛這10檔

2019-06-19 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（19）日大漲收復季線，三大法人同步買超，尤以外資買超179.61億元最多，創下2015年9月9日以來單日買超大量，統計買超前十大個股中，最愛金融股，合計有6檔金融股進榜，電子股則有2檔，元大金以26,774張高居外資買超冠軍、其次為新光金、欣興；台積電終止連4賣，獲外資買超11,815張。

台股今日開高走高，權值股回神大漲，電子股、金融股、傳產股齊揚下，指數收復季線，衝上10,700點關卡之上，終場以10,775.34點作收，上漲208.6點，成交量1,408.59億元；三大法人買超275.52億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超179.61億元，投信買超9.01億元，自營商買超（合計）86.89億元。

統計外資買超前十大個股，金融股高達6檔，買超居冠的是元大金、新光金居次、欣興則位居第三，第四至十名依序是元大滬深300正2、第一金、元大S&P原油正2、永豐金、台新金、台積電、合庫金；賣超前十大個股則依序是群創、富邦VIX、彩晶、日月光、台肥、友達、聯發科、富邦上証、臻鼎、敦南。

台積電是今日領攻指標，股價開高走高收最高，以244元作收，上漲8.5元，漲幅3.6%，統計外資買超11,815張，終止連四賣。

另外，股王大立光今日收在3,985元，上漲280元，漲幅7.55%，外資也是由賣轉為買超349張；鴻海今日收77.2元，上漲1.3元，漲幅1.71%，統計外資則是賣超975張，連續第二日賣超。

群益長安基金經理人王耀龍表示，由於預期聯準會近一步升息機率偏低，且國內央行短期內並無給予市場升息之預期，整體台灣金融業利差改善幅度預期將減緩，外幣放款部位仍為我國銀行業淨收益主要成長來源，且外幣放款利差幅度仍優於台幣放款利差，可擇優布局美元資產占比高、外幣放款成長性佳或殖利率高的銀行業。

另外，在壽險股方面，可擇優選擇現金殖利率佳、RBC分數較高且經常性收益率持續提升並穩定提升利差之壽險業。

王耀龍指出，整體台股金融股操作策略上，因金融股相較台股其他族群或國際市場的金融股評價仍未偏高，建議可採逢低分批布局方式，長期投資穩健成長且現金股利配發維持穩定水準的金融股。