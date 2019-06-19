獲安永企業家獎 旺宏董座吳敏求登國際交流舞台

2019-06-19 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



有企業家奧林匹克稱譽的「安永企業家獎」，2019徵選正式啟動，廣邀台灣各界企業家共襄盛舉，安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永企業家獎是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，除了表揚世界各地傑出企業家外，更宣揚傳承成功經營與創業典範。

今年徵選正式啟動，主題定調為「蓄能突破 乘勢而起與世爭鳴」，象徵台灣企業家在低迷混亂時期如何醞釀動能、蓄勢待發並創造出新興契機的局勢，自即日起至7月31日止受理報名推薦。

安永表示，2019年度的安永企業家獎年度大獎得主，將代表台灣於2020年6月赴摩納哥蒙地卡羅，與世界各國的年度得主，角逐「安永世界企業家大獎」榮耀。

2018年安永企業家獎得主旺宏電子董事長吳敏求，今年代表台灣前往摩納哥蒙地卡羅參加「安永世界企業家大獎」典禮，是以符合勇於打破框架的企業家標竿，戮力創新、大膽執行，成功帶領旺宏電子持續突破成長，獲得這項殊榮。

吳敏求秉持著創立台灣自有品牌與技術的信念，於1989年帶領約40位專業人才自美國矽谷返國創立旺宏電子，激勵了國內高科技產業的發展並在全球半導體產業鏈中扮演重要角色 ，更一路帶領旺宏電子成為世界級的非揮發性記憶體領導公司，經營企業的豐碩成果令人敬佩，是總統也推薦的台灣之光。