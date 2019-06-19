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漢唐配發10元現金股利 殖利率6.8%

2019-06-19 16:03經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

漢唐（2404）今（19）日舉行股東會，承認10元現金股利盈餘分配案，以今日收盤價146.5元計算，現金殖利率逾6.8%。

漢唐今年首季稅後純益7.14億元，每股稅後純益（EPS）3.75元，交出亮麗成績單；累計今年前五個月合併營收102.96億元，年增102.2%。

漢唐表示，營收較去年倍增，主要是去年同期基期較低的原因。

漢唐營收
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