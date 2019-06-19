股息殖利率高 潤泰全、關中股價反彈

2019-06-19 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



潤泰全（2915）今（19）日召開股東會，會中通過每股配息5.5元，以昨日收盤價計，股息殖利率達7.6%，吸引買盤進場，推升盤中股價來到74.5元，漲幅近3%；關中股東會亦通過每股配發4元股利，含現金股利3元、股票股利1元，以昨收盤價計，股息殖利率亦有6%，今日盤中股價來到51元，漲幅3.6%。

潤泰全今日股東會順利通過去年財報和盈餘分派。潤泰全副總李天傑表示，楊梅廠歇業後，改採委託國內外衛星工廠生產，預估今年紡織事業銷售量應可維持去年水準。

另外，營建、量販也是持平看待，反倒是零售事業在新增代理品牌的影響下，可望有所增長。

潤泰全去年引進知名的英國百年茶品牌 Whittard of Chelsea，並於百貨公司、購物中心等陸續展店，為零售業務帶來新成長動能。

公司表示，目前該品牌已有兩個銷售據點，今年7月將再新增1個據點，預計要在華泰展店。未來也將整合資源開發更多具競爭力商品和品牌，逐步增加零售業務占比。

在閒置資產活化方面，公司表示，目前中壢一廠已在進行工業轉住宅用地的變更，未來不排除是採合資興建或是素地處分。

關中表示，安全閥業務在瓦斯桶開關訂單穩健挹注下維持成長，同時關中在戶外烤肉爐業務亦有所斬獲，去年旗下23間美國自有通路Barbeques Galore平均單店月營收站穩14萬美元，顯見集團針對門市結構優化與品牌行銷經營效益已逐步發揮。