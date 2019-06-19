南帝通過配發1.8元現金股利

2019-06-19 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



南帝今天股東會，107年度營收、獲利創下歷史新高，股東會通過現金股利1.8元。新年度善用既有的乳化聚合技術，看好在衛生需求下醫療用手套需求增加，再加上全面提升高質化產品，今年營運概況持續看好。

南帝去年稅後純益15.35億元，股東權益報酬率 20.6%，資產報酬率 17.8%，基本每股稅後盈餘 3.12元。展望108年， 持續加強南帝與手套行業領導公司關係，共同發展高階、高值產品之應用推廣，同時進行特殊工業手套用乳膠及非手套用途之開發，並持續評價不同來源之輔料使成本降低，進而滿足多方顧客市場需求，另外亦積極拓展新客源，維持市場領導品牌。

預期油價將可能走升連帶對主原料丁二烯產生不利之影響，及競爭市場產能不斷擴增等因素，面對未來國內外環境快速變化，將以顧客為行銷導向，致於產品研發創新，成本降低及產能提升。