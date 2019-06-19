利空淡化 億豐、威宏-KY股價反彈

2019-06-19 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



日本G20「川習會」成局，讓主力客戶在北美的億豐（8464）、威宏-KY（8442）盤中股價皆見反彈，億豐今日盤中股價來到234.5元，漲幅逾6%，威宏-KY盤中來到58.9元，漲幅也逾3%。法人表示，川習會此次若能展開預備性磋商，重啟貿易會談，將有利客戶在美國而工廠在中國的受害廠商，目前各公司應對方式是將產能轉至東南亞，但客戶下單力道仍需關注。

億豐表示，今年推出數款全新系列的軟質窗簾與電動百葉門。新一代的電動百葉門產品，受惠於人性化的設計、聰明的室內光線調節優點，可望協助拓展高階的窗簾市場。另外，公司也將著重非美國客製化市場，以分散市場風險。在鞏固固定尺寸的窗飾市場方面，億豐則將利用柬埔寨新產能，並計畫深化柬埔寨廠的垂直整合能力。

威宏-KY旗下有精品包裝袋、運動裝備、旅行箱及商務包三大業務，客戶涵蓋全球各大知名品牌，包括ARMANI、BOSS、Longchamp、Kipling、Nike、TUMI等。受惠全球運動裝備、輕奢品市場持續成長，威宏-KY的客戶多元且多居市場領導地位。

公司表示，因應中國大陸缺工及生產成本提高，以及美中貿易戰的衝擊，積極在東南亞擴產，主要生產精品包袋及休閒包的柬埔寨廠，生產線車工熟練度逐步到位，良率提高及產能提升，配合訂單成長，目前非中國的生產比重為3成，在東南亞車工熟練度持續提高，以及柬埔寨、泰國TWT廠規畫新增產線之下，預計非中國的生產比重在下半年將再提高。