亞太電股東會 小股東呼籲買庫藏股

2019-06-19 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



亞太電信今天舉行小股東，一位小股東上台發言表示，亞太電信跟電信三雄比敬陪末座，股價也只剩7元多，建議董事長買回庫藏股，至少讓股價維持在票面價值，給股東一個交代。

呂芳銘表示，今年前5月，每一個月稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）都已經轉正，期望全年都是正數。

也有小股東提出亞太電信是圖利大股東（鴻海集團），大量進貨鴻海商品看不到獲利，呂芳銘表示，是大股東協助亞太電信做技術的進擊，亞太電信資源是有限，是大股東支持。

財務長洪龍珠表示關係人交易去年進貨2.5億元，大部分來自夏普及手機，因為電信業除了手機以外也做其他產品的手機，夏普存貨的部分剩800多萬。

呂芳銘表示，過去這5年台灣4G開始，亞太電信有策略跟做法，但做法不受到競業的祝福，但初期策略很快速的希望可以站在三大的競爭地位爭取利基。

此外，呂芳銘表示，2018的499之亂，雖然希望可以保持平均帳單金額（ARPU），但很可惜因為競爭，所以保守，在電信兩小的情況下，必須要以低價格爭取用戶，如果不低價競爭，EBITDA就有機會轉正。

呂芳銘表示，現在在網路建設的部分也採用新技術小基站來進行，也是為接軌5G做好準備，但財務報告中一年仍有40多億元要進行折舊，需要大量用戶支撐，但是沒有做好的部分，跟股東抱歉跟說明。