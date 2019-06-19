親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世新霸凌同學嘲跟我家比法律？ 父母問罪：憑什麼沾爸的光

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

元大投顧：三產業趨勢引領台股投資潮流

2019-06-19 10:34經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今（19）日登場的元大創富論壇中，元大投顧分析師特別看好5G電動車及生技2.0等相關產業的未來發展，也是投資台股的趨勢潮流，其中，5G將是未來推升電子產業景氣向上的最佳動能。

5G大未來

元大投顧副總王登城表示，隨著5G行動通訊技術更加完善、基地台布建加速普及且電信設備、手機價格持續下滑，5G行動通訊是消費者最佳選擇。預估5G基地台將於2020~2021年加速佈建，受惠次產業包括小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱、CCL銅箔基板等，整體5G行動通訊所創造商機將是4G時代的1~3倍。

電動車產業

元大投顧分析師陳景文說，相對傳統車市銷量放緩，電動車銷量成長非常快速， 2018年成長率達65%。全球平均滲透率大約為2%，而全球最大市場中國滲透率也達到近5%。三個因素使電動車持續成長，包括政府法規推動、車廠推廣，以及消費者購置意願的提升。

在電動車市場蓬勃發展的情況下，也驅使電動車產業鏈的形成，台灣有多家業者已打入電動車供應鏈中，如車電系統供應商、傳動系統零部件供應商、電池管理系統、充電系統供應商等業者。電動車在提升普及率的情況下，相關供應鏈營運動能值得期待。

生技產業發展趨勢

元大投顧分析師蔣欣穎表示，全球人口老化、慢性病人口增加，個人化醫療以及長期照護需求為未來趨勢。癌症新藥研發方面，免疫療法為未來主流，標靶藥物合併免疫療法以及細胞療法，都是台灣的利基。台灣細胞療法法規逐漸明朗對細胞療法發展正向。

醫材產業看好因長照需求帶來的行動醫療趨勢，台灣體外診斷醫材穩定成長，以出口歐美國家為主，醫材廠商可望藉由提供性價比高的產品搶佔行動醫療商機。生技為資金避風港，在盤勢不明朗的情況相對抗跌。近年生技產值連年上升，評價卻在歷史低檔，在政策利多釋出的情況下，台灣生技產業可望跟風全球醫療趨勢而前景看好。

電動車5G生技產業
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

阿文師：步入除權息旺季 指數面臨10,732~10,910點壓力

2019-06-19 10:50

銷美訂單轉移台灣生產 巨大盤中漲逾7%

2019-06-19 11:14

外資回頭 股匯大漲 新台幣一度強升1.63角

2019-06-19 10:07

台股開盤漲83.74點

2019-06-19 09:20

台股上逢均線反壓 法人估短線區間整理

2019-06-19 08:36

穩懋、東陽 外資按讚

2019-06-19 00:13

就市論勢／夏日概念股 可短打

2019-06-19 00:09

子公司海外掛牌 須特委會審議

2019-06-19 00:08

13檔抗震股 法人力捧

2019-06-19 00:08

券商5月獲利 減28%

2019-06-19 00:08

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

觀望Fed會議結果 台股5日10日均線震盪

2019-06-18 14:27

MOSFET概念股有題材 強彈

2019-06-18 14:27

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

台股5月大跌 券商獲利縮水28%

2019-06-18 12:53

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

台積電撐盤 台股盤中小漲

2019-06-18 12:29

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

國內車市好 大億業績回春

2019-06-18 12:03

物聯網商機強 元太搶攻

2019-06-18 12:01

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

汎德永業股東會通過配發現金股利7.5元

2019-06-18 11:19

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

基本面有撐 杰力股價走升

2019-06-18 10:29

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37
看更多

熱門文章

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

做對兩件事 巨大股價半年漲七成

2019-06-18 16:51

台積電遭外資連4賣 在這家外資券商買超最多

2019-06-18 18:42

13檔抗震股 法人力捧

2019-06-19 00:08

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

台郡5G產能 客戶搶

2019-06-19 00:02

晶華股價創3年新高 潘思亮：明年有更多權利金進來

2019-06-18 12:16

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

旺宏接單熱 Q2營運靚

2019-06-19 00:02

穩懋、東陽 外資按讚

2019-06-19 00:13

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

大成鋼保守看後市

2019-06-19 00:06

台日古河銅箔公司火災 楠梓電不擔心生產受影響

2019-06-18 14:49

晶華董座看貿易戰 「30年一次的大機會」

2019-06-18 14:33

MOSFET概念股有題材 強彈

2019-06-18 14:27

聚陽通過配發7.6元股利 明年接單成長動能看好

2019-06-18 11:39

今年EPS挑戰9.74元 由田突破半年線

2019-06-18 14:27

法人作帳 IC設計、PCB扛多頭大旗

2019-06-18 19:46

嘉澤單季營收 挑戰新高

2019-06-19 00:03

晶華潘思亮：中美貿易戰 台灣受益僅次於越南

2019-06-18 11:55

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

國光生技年營收可望翻倍 股漲

2019-06-18 14:27

晶華股息政策 將採季季配

2019-06-19 00:59

台郡股東會通過配息5元 鄭明智續任董座加速5G布局

2019-06-18 12:01

股東會／台郡攻5G 2新廠動工

2019-06-18 14:33

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

神盾出貨陸韓 成長動能強

2019-06-19 00:02

金屬機殼大廠華孚 考慮越南再設新廠

2019-06-18 14:33

外資回頭 股匯大漲 新台幣一度強升1.63角

2019-06-19 10:07

致伸 擬赴東南亞設廠

2019-06-19 00:04

台郡鄭明智：天線應用成長有望提前2年達陣

2019-06-18 12:42

台塑、亞聚 營運罩烏雲

2019-06-19 00:06

晶片廠迎大陸轉單

2019-06-19 00:02

羅麗芬-KY股東會通過配息7元、配股1元

2019-06-18 12:24

台股5月大跌 券商獲利縮水28%

2019-06-18 12:53

5月每股虧0.25元 傳奇一度跌停

2019-06-18 14:27

股東會／元太Q2本業重返獲利

2019-06-18 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top