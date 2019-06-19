元大投顧：三產業趨勢引領台股投資潮流

2019-06-19 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



今（19）日登場的元大創富論壇中，元大投顧分析師特別看好5G、電動車及生技2.0等相關產業的未來發展，也是投資台股的趨勢潮流，其中，5G將是未來推升電子產業景氣向上的最佳動能。

5G大未來

元大投顧副總王登城表示，隨著5G行動通訊技術更加完善、基地台布建加速普及且電信設備、手機價格持續下滑，5G行動通訊是消費者最佳選擇。預估5G基地台將於2020~2021年加速佈建，受惠次產業包括小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱、CCL銅箔基板等，整體5G行動通訊所創造商機將是4G時代的1~3倍。

電動車產業

元大投顧分析師陳景文說，相對傳統車市銷量放緩，電動車銷量成長非常快速， 2018年成長率達65%。全球平均滲透率大約為2%，而全球最大市場中國滲透率也達到近5%。三個因素使電動車持續成長，包括政府法規推動、車廠推廣，以及消費者購置意願的提升。

在電動車市場蓬勃發展的情況下，也驅使電動車產業鏈的形成，台灣有多家業者已打入電動車供應鏈中，如車電系統供應商、傳動系統零部件供應商、電池管理系統、充電系統供應商等業者。電動車在提升普及率的情況下，相關供應鏈營運動能值得期待。

生技產業發展趨勢

元大投顧分析師蔣欣穎表示，全球人口老化、慢性病人口增加，個人化醫療以及長期照護需求為未來趨勢。癌症新藥研發方面，免疫療法為未來主流，標靶藥物合併免疫療法以及細胞療法，都是台灣的利基。台灣細胞療法法規逐漸明朗對細胞療法發展正向。

醫材產業看好因長照需求帶來的行動醫療趨勢，台灣體外診斷醫材穩定成長，以出口歐美國家為主，醫材廠商可望藉由提供性價比高的產品搶佔行動醫療商機。生技為資金避風港，在盤勢不明朗的情況相對抗跌。近年生技產值連年上升，評價卻在歷史低檔，在政策利多釋出的情況下，台灣生技產業可望跟風全球醫療趨勢而前景看好。