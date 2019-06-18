親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

見證奇蹟的時刻：用心理學解釋「韓流」現象

貿易戰有解？習近平、川普熱線 約定下周G20大阪見

台股低量 盤面集中量增價漲股

2019-06-18 22:13經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

台股成交量節節敗退，資金轉向金融及傳產股，以及漢磊、穩懋等量增價漲的櫃買股。法人指出，在美國加徵中國3,250億美元商品關稅的內容仍不確定之前，受影響的電子族群也無法明朗，金融傳產將持續吸金，也可注意高殖利股題材。

台股大盤18日成交量縮水到五個月最低，龍頭股台積電成交張數只有前日的六成，量能不足，電子股靠零星的題材點火，半導體族群穩懋、聯發科、原相、旺宏等收紅，技嘉、撼訊等挖礦概念股受惠於加密貨幣需求增加，金氧半場效電晶體（MOSFET）族群則有第3季營運轉機題材。

台新投顧副總經理黃文清表示，美國應該會對中國3,250億美元商品課關稅，但如何課稅將是影響後市的重點。如果有些產品課得少或沒有被課到，相關個股將因此受惠。在課稅細節未公布前，市場可能持續處於觀望階段。

黃文清說，在貿易戰前景確定之前，台股的不少資金可能還是流向金融及傳產股。許多傳產股以內需為主，較不受貿易戰影響，如水泥股價還創下波段新高。除了內需概念股以外，小型股也較有表現機會。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，台股步入股利高峰期，是台股的優勢。與新興市場相比，台股除了價值面更具吸引力，還有高殖利率的回饋。只要外在因素沒有太劇烈變化，偏好股利的資金可提供台股下檔支撐。

台股成交量傳產股金可
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

觀望Fed會議結果 台股5日10日均線震盪

2019-06-18 14:27

MOSFET概念股有題材 強彈

2019-06-18 14:27

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

台股5月大跌 券商獲利縮水28%

2019-06-18 12:53

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

台積電撐盤 台股盤中小漲

2019-06-18 12:29

國內車市好 大億業績回春

2019-06-18 12:03

物聯網商機強 元太搶攻

2019-06-18 12:01

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

汎德永業股東會通過配發現金股利7.5元

2019-06-18 11:19

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

基本面有撐 杰力股價走升

2019-06-18 10:29

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

CMoney軟體工程師營 報名

2019-06-18 00:58

券商法規宣導 19日辦第三場

2019-06-18 00:58

集中市場ETF掛牌減速

2019-06-18 00:58

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

短多點火+作帳效應 生技股強出頭

2019-06-17 18:48

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08

國巨殖利率18% 法人搶買

2019-06-18 00:50

挖礦概念股 漲勢再起

2019-06-18 00:50

做對兩件事 巨大股價半年漲七成

2019-06-18 16:51

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

台積電遭外資連4賣 在這家外資券商買超最多

2019-06-18 18:42

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

晶華股價創3年新高 潘思亮：明年有更多權利金進來

2019-06-18 12:16

全民權證／鴻海 鎖定價外10%內

2019-06-18 01:03

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

遠傳股東會 徐旭東：跟井琪比 其他電信總經理都不合格

2019-06-18 09:45

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

羅智先：亞洲經濟變化大 統一今年營運還算穩定

2019-06-18 10:48

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

南港開發舊廠 攜手日商

2019-06-18 00:54

伍豐轉投資賭場 添利多

2019-06-18 00:52

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

創意、原相 瞄準價平

2019-06-18 01:02

台日古河銅箔公司火災 楠梓電不擔心生產受影響

2019-06-18 14:49

康控 下半年營運看旺

2019-06-18 00:51

聚陽通過配發7.6元股利 明年接單成長動能看好

2019-06-18 11:39

三顧攻細胞治療 Q3進補

2019-06-18 00:53

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

全民權證／嘉晶看俏 兩檔吸睛

2019-06-18 01:03

敦泰Q2業績 拚增40%

2019-06-18 00:52

晶華潘思亮：中美貿易戰 台灣受益僅次於越南

2019-06-18 11:55

不受貿易戰衝突影響 聯發科股價止跌回穩

2019-06-18 09:46

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

MOSFET概念股有題材 強彈

2019-06-18 14:27

晶華董座看貿易戰 「30年一次的大機會」

2019-06-18 14:33

台郡股東會通過配息5元 鄭明智續任董座加速5G布局

2019-06-18 12:01

股東會／台郡攻5G 2新廠動工

2019-06-18 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top