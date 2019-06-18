台股低量 盤面集中量增價漲股

2019-06-18 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



台股成交量節節敗退，資金轉向金融及傳產股，以及漢磊、穩懋等量增價漲的櫃買股。法人指出，在美國加徵中國3,250億美元商品關稅的內容仍不確定之前，受影響的電子族群也無法明朗，金融傳產將持續吸金，也可注意高殖利股題材。

台股大盤18日成交量縮水到五個月最低，龍頭股台積電成交張數只有前日的六成，量能不足，電子股靠零星的題材點火，半導體族群穩懋、聯發科、原相、旺宏等收紅，技嘉、撼訊等挖礦概念股受惠於加密貨幣需求增加，金氧半場效電晶體（MOSFET）族群則有第3季營運轉機題材。

台新投顧副總經理黃文清表示，美國應該會對中國3,250億美元商品課關稅，但如何課稅將是影響後市的重點。如果有些產品課得少或沒有被課到，相關個股將因此受惠。在課稅細節未公布前，市場可能持續處於觀望階段。

黃文清說，在貿易戰前景確定之前，台股的不少資金可能還是流向金融及傳產股。許多傳產股以內需為主，較不受貿易戰影響，如水泥股價還創下波段新高。除了內需概念股以外，小型股也較有表現機會。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，台股步入股利高峰期，是台股的優勢。與新興市場相比，台股除了價值面更具吸引力，還有高殖利率的回饋。只要外在因素沒有太劇烈變化，偏好股利的資金可提供台股下檔支撐。