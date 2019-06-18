法人作帳 IC設計、PCB扛多頭大旗

2019-06-18 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



美中貿易戰消息面混沌未明，市場觀望氣氛濃厚，台股18日維持月線、季線間盤整格局，後市展望佳的聯發科（2454）、燿華等IC設計、印刷電路板（PCB）股，獲法人作帳拉抬，扛多頭大旗。

台股面臨台期指結算、美聯準會（Fed）利率會議、美國貿易代表署3,000億美元陸貨加稅聽證會、G20峰會等多項變數，近日盤勢呈現整理待變型態，昨日雖然台積電回神，力撐指數震盪收紅，但量能卻連四日低於千億元水準。

盤面上除與美中貿易戰關聯度較低的傳產、金融走勢較為穩健外，中小型電子股因短多採取打帶跑戰術，操作難度不低，至於法人季底作帳也淪為零星點火，股價續航力道有限。

題材較多元的IC設計、PCB族群，近期呈現輪彈輪跌走勢，其中，聯發科在第2季營收可望維持季增13％至21％目標，加上搶攻特殊應用晶片（ASIC）領域有成，吸引外資、投信連日買進，股價在月線以上盤堅，在IC設計族群中最為強勢。

台商泰國最第PCB廠泰鼎-KY，受惠於美中貿易戰轉單效應，對於第3季營運樂觀期待，日前股價衝高至56.8元掛牌上市天價，自6月後外資、投信買盤源源不絕；燿華二代無線耳機熱銷及車用滲透率提高，法人看好本季營收、獲利將繳出亮麗成績，18日股價攻克季線反壓。