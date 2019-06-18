親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

評／綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

G20將登場，美中談判變數牽動台股今（18）日交易量降至800億元，外資圈持續挖掘突圍潛力股，包括摩根大通看好砷化鎵大廠穩懋將受惠大陸採用「MIT」（台灣製）射頻元件，目標價提高到220元；大和資本預期東陽AM加速成長，評等升至「優於大盤」。

穩懋、東陽均逆勢放量上漲，尤以東陽早盤一度大漲4%，表現領先；終場穩懋收187.5元，漲4元，東陽收43元，漲1.05元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示，大陸企業因應美中貿易戰，積極尋找替代美國射頻元件廠的最佳方案，在射頻元件扮演5G發展關鍵的催化下，台灣射頻元件廠將有更高潛力。這不僅是華為有替代需求，大量新興的大陸、日本等亞洲企業也尋求美國以外的第二供應商，台廠中又以穩懋最被看好。

穩懋除了是台灣具規模的射頻元件廠，蔡宗余認為，穩懋積極供貨晶圓產品，比其他競爭對手更有能力提供整合性解決方案，附加價值是吸引客戶關鍵。

他預期，替代需求推動，穩懋業績將快速提升，第3季營收可望比第2季成長30%，高於市場預期的20%；並預測穩懋今、明年每股純益（EPS）成長30%、50%，來到7.18元、11.06元。

先前摩根士丹利、大和資本等，也看好穩懋中長期受惠大陸半導體自製，效益大於華為禁令衝擊，股價向上。

東陽自結5月稅前淨利2.5億元，為同期新高，累計前五月稅前淨利10.8億元，優於大和預期。

大和資本非科技產業分析師簡民惠指出，東陽核心的AM業務強勁，是稅前淨利成長主因，以5月來說，東陽AM收入較去年同期成長5.5%，緩衝OEM收入出現雙位數下滑。

進入下半年，大和預期中國政策刺激及新車拉貨提振OEM需求，進而推升東陽毛利。

4、5月東陽營益率逐步增加到9.7%、10%，大和估計，東陽今年營益率有9.2%水準，毛利率23.9%，2020年持續成長到9.8%、及24.2%。

資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商
分享

東陽穩懋
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

觀望Fed會議結果 台股5日10日均線震盪

2019-06-18 14:27

MOSFET概念股有題材 強彈

2019-06-18 14:27

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

台股5月大跌 券商獲利縮水28%

2019-06-18 12:53

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

台積電撐盤 台股盤中小漲

2019-06-18 12:29

國內車市好 大億業績回春

2019-06-18 12:03

物聯網商機強 元太搶攻

2019-06-18 12:01

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

汎德永業股東會通過配發現金股利7.5元

2019-06-18 11:19

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

基本面有撐 杰力股價走升

2019-06-18 10:29

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

CMoney軟體工程師營 報名

2019-06-18 00:58

券商法規宣導 19日辦第三場

2019-06-18 00:58

集中市場ETF掛牌減速

2019-06-18 00:58

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

短多點火+作帳效應 生技股強出頭

2019-06-17 18:48

台股收漲5.87點 三大法人賣超28.89億

2019-06-17 15:39

大立光股東會穩信心 股價漲105元重回月線

2019-06-17 14:43

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51

規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

挖礦概念股 漲勢再起

2019-06-18 00:50

國巨殖利率18% 法人搶買

2019-06-18 00:50

做對兩件事 巨大股價半年漲七成

2019-06-18 16:51

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59

遠傳股東會 徐旭東：跟井琪比 其他電信總經理都不合格

2019-06-18 09:45

全民權證／鴻海 鎖定價外10%內

2019-06-18 01:03

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55

晶華股價創3年新高 潘思亮：明年有更多權利金進來

2019-06-18 12:16

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

羅智先：亞洲經濟變化大 統一今年營運還算穩定

2019-06-18 10:48

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

5月營收亮眼股 10檔成明燈

2019-06-18 14:27

南港開發舊廠 攜手日商

2019-06-18 00:54

鋼鐵族群 成本壓力大

2019-06-17 23:17

華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

經濟解析／若發生這件事 大同經營權恐怕「翻盤」

2019-06-17 22:05

伍豐轉投資賭場 添利多

2019-06-18 00:52

創意、原相 瞄準價平

2019-06-18 01:02

台積電遭外資連4賣 在這家外資券商買超最多

2019-06-18 18:42

全民權證／嘉晶看俏 兩檔吸睛

2019-06-18 01:03

康控 下半年營運看旺

2019-06-18 00:51

三顧攻細胞治療 Q3進補

2019-06-18 00:53

聚陽通過配發7.6元股利 明年接單成長動能看好

2019-06-18 11:39

敦泰Q2業績 拚增40%

2019-06-18 00:52

台股量縮觀望收漲36.2點 三大法人買超9.38億

2019-06-18 15:19

台日古河銅箔公司火災 楠梓電不擔心生產受影響

2019-06-18 14:49

不受貿易戰衝突影響 聯發科股價止跌回穩

2019-06-18 09:46

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17

茂矽 今年有望持續獲利

2019-06-18 00:52

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

挖礦供應鏈 保守看後市

2019-06-18 00:50

台郡股東會通過配息5元 鄭明智續任董座加速5G布局

2019-06-18 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top