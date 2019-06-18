外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔

2019-06-18 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



G20將登場，美中談判變數牽動台股今（18）日交易量降至800億元，外資圈持續挖掘突圍潛力股，包括摩根大通看好砷化鎵大廠穩懋將受惠大陸採用「MIT」（台灣製）射頻元件，目標價提高到220元；大和資本預期東陽AM加速成長，評等升至「優於大盤」。

穩懋、東陽均逆勢放量上漲，尤以東陽早盤一度大漲4%，表現領先；終場穩懋收187.5元，漲4元，東陽收43元，漲1.05元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示，大陸企業因應美中貿易戰，積極尋找替代美國射頻元件廠的最佳方案，在射頻元件扮演5G發展關鍵的催化下，台灣射頻元件廠將有更高潛力。這不僅是華為有替代需求，大量新興的大陸、日本等亞洲企業也尋求美國以外的第二供應商，台廠中又以穩懋最被看好。

穩懋除了是台灣具規模的射頻元件廠，蔡宗余認為，穩懋積極供貨晶圓產品，比其他競爭對手更有能力提供整合性解決方案，附加價值是吸引客戶關鍵。

他預期，替代需求推動，穩懋業績將快速提升，第3季營收可望比第2季成長30%，高於市場預期的20%；並預測穩懋今、明年每股純益（EPS）成長30%、50%，來到7.18元、11.06元。

先前摩根士丹利、大和資本等，也看好穩懋中長期受惠大陸半導體自製，效益大於華為禁令衝擊，股價向上。

東陽自結5月稅前淨利2.5億元，為同期新高，累計前五月稅前淨利10.8億元，優於大和預期。

大和資本非科技產業分析師簡民惠指出，東陽核心的AM業務強勁，是稅前淨利成長主因，以5月來說，東陽AM收入較去年同期成長5.5%，緩衝OEM收入出現雙位數下滑。

進入下半年，大和預期中國政策刺激及新車拉貨提振OEM需求，進而推升東陽毛利。