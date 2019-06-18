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福盈科公開收購案進入第二階段 預計年底下市

2019-06-18 16:32經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

中華開發旗下關連企業優沛國際公開收購國內特化廠福盈科（1787）案進入第二階段，福盈科今（18）日董事會通過與優沛的股份轉換案，優沛將取得福盈科100%股權，之後福盈科預計8月7日召開股東臨時會，討論撤銷股票公開發行，預計今年底下市。

福盈科主要生產銷售用於紡織、染整、皮革、電子等多項工業用途的特用化學品，在台灣、蘇州、廣東、印尼、印度和越南等地設有研發、生產與技術服務據點。公司營運穩健，今年第1季稅後純益3,043萬元，季增7.2%，也比去年同期成長32.1%，換算單季每股稅後純益0.45元。

不過福盈科創辦人莊才晉年紀已超過70歲，前幾年召回女兒莊詩蘋擔任副董，但莊詩蘋本身從事化粧品相關事業，與福盈科的化工專業不盡相同。考量傳承接班問題，決定引進外部協助。

中華開發旗下關連企業優沛國際，今年3月宣布將以每股27.5元，公開收購福盈科。該案5月底已通過經濟部投審會核淮。截至6月12日公開收購截止日，優沛已拿下福盈科已發行股份總數的81.16%。依照當初的公開收購說明書，由於未能經由公開收購取得全部股份，優沛進一步向公司提出股份轉換案，今天福盈科董事會決議通過。

福盈科發言人蔡淑芬今天表示，下一步，優沛取得福盈科100%股權後，福盈科將於8月7日召開股東臨時會，討論公司股份終止上櫃及撤銷股票公開發行，按照時程推算，公司預計今年底下市。

優沛國際由中華開發主導的私募股權基金CDIB（簡稱亞洲基金），與福盈科董事莊詩蘋及翁聰哲，以收購福盈科的目的，共同設立的投資公司。其中莊詩蘋為福盈科創辦人莊才晉之女，未來仍取得掌握優沛13.5%股權。

福盈科發言人蔡淑芬。（記者曾仁凱／攝影）
福盈科發言人蔡淑芬。（記者曾仁凱／攝影）
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