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踢爆28迷思！存股族看過來 參與除息前先搞清稅制

2019-06-18 14:51經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

想存股之前，你可得搞清楚最新稅制，尤其高收入族群更得張大眼。專家踢爆28迷思，依...
想存股之前，你可得搞清楚最新稅制，尤其高收入族群更得張大眼。專家踢爆28迷思，依個人收入來源不同，絕對不是稅率高於28%就選分開計稅，一定要先試算才能確定。圖／金融業提供
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台股處於上有鍋蓋，下有鐵板的環境下，存股儼然已成為股民新生活運動。網路上跟著充斥「分開計稅的稅率是28%，稅率30%以上的人應該選分開計稅」、「股利所得758萬元以上，分開計稅較有利。」文章，這些說法對嗎？想存股之前，你可得搞清楚最新稅制，尤其高收入族群更得張大眼。專家踢爆28迷思，依個人收入來源不同，絕對不是稅率高於28%就選分開計稅，一定要先試算才能確定。

在上市櫃公司股東常會旺季進入尾聲，宣告除息旺季來臨，稅務專家提醒，今年收到的股利進帳，明年就要申報所得稅，最好在參與除息前先試算稅負，如有問題，可以找稅務專家諮詢。

財政部財政資訊中心資料4月間發布的最新資料，105年度綜合所得稅申報核定統計專冊顯示，所得總額超過1,000萬元申報戶中，申報所得總額約3,000億元，其中約60%為股利所得，可見股利是多數高所得族群主要收入來源。

對高股利所得族群來說，2018年2月上路的所得稅法新制無疑是大利多，納稅人可選擇股利所得合併計稅或分開計稅，前者按股利的8.5%計算可抵減稅額，惟以8萬元為限，全年股利所得約94萬元以下者可全額享有抵減稅額；後者按28%計算應納稅額，與其他各類所得合併報繳。

有些平時透過網路教人投資股票的專家，告訴粉絲「適用所得稅率30%以下的人，就選股利併入其他所得合併申報。」這個說法對嗎？

中國信託去年推出往來資產達新台幣1.5億元高端客戶「臻富家」服務，看到不少客戶案例的個金營運總處總處長楊淑惠解釋，單就字面來看，似乎綜所稅課稅級距適用累進稅率30%及40%者，股利所得分開以28%計稅為佳，但要特別注意的是，累進稅率與單一稅率概念不同，以適用綜所稅稅率30%、個人綜合所得淨額453萬元者來看，試算其應納稅額為98.24萬元，實質稅率約21%，若非股利所得淨額即超過453萬元者，則股利所得採28%分開計算較有利。

又如50歲退休科技公司高階主管、太太為家管，膝下有二名成年子女，如主要收入為股票配息，假設非股利所得等於夫妻兩人之免稅額及標準扣除額、股利所得為758萬元時，如將兩者合併申報綜所稅，其適用稅率40%之應納稅額為212.24萬元；若選擇股利按28%分開計稅方案，應納稅額也是212.24萬元，可見適用綜所稅稅率30%以上者，並非分開計稅就有利。

雖然股利所得有了二擇一的計稅方式，但高資產人士還是希望可以進一步節稅，甚至為了節稅，進而考慮透過股權移轉、企業經營權轉題等傳承問題。楊淑惠從長期經營高資產客戶經驗指出，高股利所得客戶以上市櫃公司大股東及高階主管，和未上市櫃公司企業主等兩大族群為主，前者因持股流動性高，在繳稅季節可做靈活理財規劃，建議透過專家團隊提供完整諮詢；後者因持股變現性較低，建議提前進行接班與傳承的準備，例如透過贈與，將部分持股移轉至配偶、子女名下，同時須考量穩定經營權、接班時間點與計畫等整體策略，或可透過設立「閉鎖型公司」，結合股權控管信託，運用自益及他益信託架構，達到照顧第二、三代的財富永續、和諧傳承目標。

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