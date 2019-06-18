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台股低量挺進 權證量能探低點

2019-06-18 14:51經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股18日在美股、亞股漲跌不一，市場觀望美國聯準會結論、貿易戰後續演變中，低量碎步站上5日線，行情終場上漲36點、以10,566點收市；隨現貨市場觀望氣氛轉濃，權證市場也下降至今年來的谷底18億元水準，交投最熱絡的權證為連結台積電（2330）的台積電群益8C購04（041580）。

美股、亞股因等待聯準會本周四凌晨發布的貨幣政策走向決策，使得市場趨於觀望，在各自反應多空因素下，漲跌走勢不一，台股人氣也出現退潮跡象，全場成交值僅800億元、為今年1月24日來新低。

權證市場方面，投資人在觀望美中貿易戰、聯隼會決策結果中，整體權證市場成交金額僅為18.53億元，為今年以來的谷底水準，占大盤比重為1.78%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為15.22億元，認售權證成交金額為3.31億元，認購權證成交金額占總成交金額82.13%；認購、認售比值為4.59倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電群益8C購04，成交金額為663萬元；認售排名第一的是連結元大台灣50的台灣50國泰8C售04，成交金額為331萬元。

其中值得注意的是，雖台股反彈，但市場觀望氣氛濃厚，雖許多買盤改以認購權證作多題材股，但仍有不少投資人退場觀望，十大熱門權證中，也多由大型權值股包辦，其中，台積電即囊括4檔、元大台灣50有2檔，顯示資金目前並沒有多空偏好的趨勢成形。

認售權證台積電
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