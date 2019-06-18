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靜待聯準會利率結果 台股量縮漲36.2點收10566

2019-06-18 13:55經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

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美股昨夜漲多跌少，帶動台股今日開高，並一度越過五日均線，惟上檔遭遇五日均線反壓，且市場靜待今日聯準會會議結果，買盤縮手觀望交投清淡，盤中多在五日及十日均線中震盪，而尾盤在買盤進場拉抬下，終場以10566.74點作收，上漲36.2點，成交量縮至800億元，並攻克五日均線。

昨日美股震盪收紅，由於臉書將與多家金融公司共同推出加密貨幣，消息激勵期股價大漲4.2%，並引領科技股FAANG全數走高，帶動那斯達克表現強勢，儘管費半指數於尾盤快速走低，不過終場四大指數仍漲多跌少。而今日亞洲主要股市也多呈現漲多跌少的態勢，其中台、陸、港、韓股皆開高震盪走高，又以港股盤中走揚0.8%最為強勢，日股則開低震盪走跌，表現最為弱勢。

儘管華為創始人任正非昨日表示，在美中貿易戰的衝擊下，將影響華為今年智慧型手機銷售量下滑4,000萬到6,000萬支，並預估今明年營收將短少300億美元，不過觀察華為供應鏈如台積電、穩懋、聯詠、敦泰等今日盤中表現不受影響，股王大立光則開高後在平盤上下震盪。

而其餘盤面焦點族群部分，臉書傳將發表數位貨幣，推升比特幣大漲，也帶動挖礦概念股走揚，包括技嘉、撼訊聯袂強漲逾4.5%，微星、創意、麗臺、映泰等也同步走高，漲幅在2-3％不等間；另市場傳出大陸業者掃貨手機及伺服器用MOSFET，短線上可期待旺季效應，帶動MOSFET概念股今日齊步走揚，包括尼克森、大中盤中走揚逾4％，杰力也有3％的漲幅等。

華為智慧型手機
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