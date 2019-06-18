規模大增影響配息？元大：台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



元大台灣50（0050）規模大增，成為市場火熱話題，據元大投信公告，今（18）天元大台灣50規模再衝上1,422億元，續創新高，不過也有不少投資人好奇，台灣50配息會不會因為規模稀釋？對此元大投信說明，股票和債券ETF原則不同，台灣50無稀釋問題。

元大台灣50規模集中在6月增加，特別是上周短短五天，規模從700多億元，大增到1,300億元，至今天更達到一倍增幅，但由於債券ETF大幅成長，不少債券ETF配息被稀釋問題受到關注，有股民擔心台灣50面臨相同狀況。

元大投信表示，債券ETF配息會被稀釋，主要是實務交易上，債券利息採每天計息，舉例A債券為投資人A持有，若在該債券到期前，賣給投資人B，B的成本須計入已累積但尚未配發的利息給A做補償；這使得債券ETF配息會因為規模變化而不同。但股票交易完全是另一套邏輯，是否參與到個股配息，完全視交易方有沒有持有到除權息。

因此元大台灣50雖快速膨脹，但目前台股有除權息的個股不多，影響不大，如台股最重量級的台積電訂24日除息，元大台灣50的進駐資金若全數持有到7月，均會參與台積電的除息，也會領到配息。

目前元大台灣50的除息為上、下半年各一次，7月因時值除權息高峰，配息率也比上半年多，如去年每受益權單位配發2.3元，殖利率有3%，今年上半年再配發0.7元，殖利率0.83%，合計有3.5%-4%的收益率。