華為示警營收恐蒸發近兆元 概念股不同調

2019-06-18 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國對華為祭出禁買、禁售雙重封鎖令，市場雖預期供應鏈將難逃衝擊，不過一直沒有相關的數據來佐證受影響程度，華為創辦人任正非首度釋出預估將影響今明兩年營收減少300億美元，台廠供應鏈也將連帶受創，不過，今(18)日華為概念股表現不同調，股王大立光、鴻海由紅翻黑，但台積電(2330)則是止跌。

任正非表示，受到美國禁令的影響，未來兩年華為營收將減少300億美元(約新台幣9,534億元)，預估今年及明年的營收約1,000億美元，無法達成原先成長的預期，但2021年將重新煥發生機；另外，智慧手機國際出貨量約下滑40%。

大立光、台積電、鴻海都是身兼蘋果及華為供應連的重要大廠，華為旗下海思為台積電第二大客戶，營收占比約近1成，華為下修營收目標將衝擊台積電今年的表現，法人擔憂台積電今年恐將中斷營收成長趨勢，且在下半年下修全年財測，加上博通調降財測的衝擊，造成近期股價下跌。

不過，台積電今日呈現止跌反彈，早盤股價開高，以234元開高，一度拉升至235元，盤中漲幅0.42%；但大立光及鴻海卻是由紅翻黑的表現；三王之外，華為概念股也是不同調，聯發科、京元電、穩懋、聯鈞上漲，但昇達科、華星光等股則是下跌。